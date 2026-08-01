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Протест у Рижской думы: жители потребовали не повышать плату за муниципальное жилье 0 65

Политика
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пикет в Старой Риге
ФОТО: LETA

В пятницу вечером у здания Рижской думы прошла акция, участники которой выступили против новой платы за пользование муниципальными квартирами и призвали сохранить бессрочные договоры аренды.

Около 100 человек приняли участие в акции протеста у Рижской думы, организованной партией «Stabilitātei». Главным требованием участников стал пересмотр размера платы за пользование муниципальным жильем, пишет ЛЕТА.

Во время акции партия также собирала подписи под двумя инициативами — за сохранение бессрочных договоров аренды муниципальных квартир и за сохранение прежнего размера платы.

За ходом мероприятия наблюдали сотрудники полиции. Акция прошла спокойно, большинство участников пришли без плакатов.

В обращении утверждается, что новый размер платы для многих семей является слишком высоким и противоречит социальной функции муниципального жилья. Авторы документа обращают внимание на то, что в муниципальных квартирах проживают пенсионеры, люди с инвалидностью, семьи с детьми и жители с низкими доходами, для которых увеличение расходов может стать существенной финансовой нагрузкой.

Акция прошла на фоне рассматриваемых в Сейме поправок к Закону об аренде жилых помещений. Во втором чтении депутаты уже поддержали продление срока переоформления бессрочных договоров аренды муниципального жилья на срочные — до конца 2028 года. По мнению авторов поправок, это позволит самоуправлениям завершить переоформление договоров без чрезмерной административной нагрузки и снизить риск судебных споров.

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#рижская дума
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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