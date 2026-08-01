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Пункт пропуска на границе с Беларусью вчера закрыли. Что там происходит сегодня 2 1949

Политика
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Paternieki
ФОТО: LETA

Пункт пограничного контроля «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе по-прежнему не работает из-за технических сбоев в информационных системах. Пограничная охрана рекомендует путешественникам использовать пункты пропуска на территории Литвы.

Пункт пограничного контроля «Патерниеки» на границе Латвии и Беларуси остается закрытым. Как сообщили в Государственной пограничной охране, технические проблемы, из-за которых была приостановлена работа пункта, пока не устранены.

Причиной закрытия стали сбои в работе информационных систем. Из-за этого сотрудники пограничной службы не могут проводить необходимые процедуры контроля.

Тем, кто планировал пересечь латвийско-белорусскую границу через «Патерниеки», рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска, расположенными в Литве.

Фактически это означает, что движение через один из основных пунктов пропуска на белорусском направлении остается невозможным, поэтому путешественникам следует заранее учитывать изменения при планировании маршрута.

Закрытие пункта происходит на фоне продолжающегося режима усиленной охраны латвийско-белорусской границы. Правительство Латвии ранее продлило его действие до конца года из-за сохраняющегося давления нелегальной миграции со стороны Беларуси.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

По данным Государственной пограничной охраны, в прошлом году были предотвращены 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. По гуманитарным причинам въезд разрешили 31 человеку. Для сравнения, в 2024 году пограничники пресекли 5388 попыток незаконного пересечения границы, а по гуманитарным соображениям допустили в страну 26 человек.

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#граница #Латвия #миграция #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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