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В новый Сейм попадут 6 политических сил? 1 487

Политика
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Июльские рейтинги политических сил

Рейтинги политических сил в июле. Фото - LTV

"Феномен" Кулбергса все еще действует.

Свежий опрос общественного мнения, проведенный социологами SKDS по заказу Латвийского ТВ, показал, что если бы выборы в парламент проводились в июле, то шанс попасть в следующий Сейм имели бы 6 политических сил. Лидер предвыборной гонки - Объединенный список, - за месяц еще упрочил свои позиции. На выборах объединение Кулбергса могли бы поддержать 19,2% избирателей. На второе место вырвалось объединение "Суверенная власть-Младолатыши" (17,1%). Тройку лидеров замыкает "Латвия на первом месте" с 14,8 процентами поддержки избирателей.

Если бы выборы проходили сейчас, то партия "Прогрессивные" получила бы 14,3% голосов избирателей. За Национальное объединение могли бы проголосовать 8,7% избирателей. Пока пятипроцентный барьер преодолевает и "Новое Единство", которое нынче поддерживают 7,2% избирателей.

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#выборы #парламент #прогрессивные #политика
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Эдуард Эльдаров
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