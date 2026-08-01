Свежий опрос общественного мнения, проведенный социологами SKDS по заказу Латвийского ТВ, показал, что если бы выборы в парламент проводились в июле, то шанс попасть в следующий Сейм имели бы 6 политических сил. Лидер предвыборной гонки - Объединенный список, - за месяц еще упрочил свои позиции. На выборах объединение Кулбергса могли бы поддержать 19,2% избирателей. На второе место вырвалось объединение "Суверенная власть-Младолатыши" (17,1%). Тройку лидеров замыкает "Латвия на первом месте" с 14,8 процентами поддержки избирателей.

Если бы выборы проходили сейчас, то партия "Прогрессивные" получила бы 14,3% голосов избирателей. За Национальное объединение могли бы проголосовать 8,7% избирателей. Пока пятипроцентный барьер преодолевает и "Новое Единство", которое нынче поддерживают 7,2% избирателей.