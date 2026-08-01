Как известно, уже второй день закрыт пункт пропуска на латвийско-белрусской границы в Патерниеках. Глава МВД Янис Домбрава пока не дает никакой информации о том, когда пограничный пункт возобновит свою работу. А между тем министр прибыл в Алуксненский край и посетил центр, где содержатся нелегальные мигранты. Вот что министр в эти часы записал в социальных сетях:

"Беларусь использует иммигрантов как оружие против Латвии. В этом году Латвия пресекла попытки 9000 + въехать в нашу страну. Небольшой части удалось нелегально проникнуть в нашу страну. Чтобы затруднить выдворение, они требуют убежища. Одно из мест, где они находятся, пока рассматривают заявление о предоставлении убежища — в Лиепне, Алуксненском крае. Сейчас там находятся ~ 130 «беженцев» - все мужчины, ни одной женщины. Сейчас ведется работа по выдворению их из Латвии в ускоренном порядке."