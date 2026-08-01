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«Выдворить в ускоренном порядке...» 5 1230

Политика
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава

Министр добрался до центра временного содержания нелегальных иммигрантов.

Как известно, уже второй день закрыт пункт пропуска на латвийско-белрусской границы в Патерниеках. Глава МВД Янис Домбрава пока не дает никакой информации о том, когда пограничный пункт возобновит свою работу. А между тем министр прибыл в Алуксненский край и посетил центр, где содержатся нелегальные мигранты. Вот что министр в эти часы записал в социальных сетях:

"Беларусь использует иммигрантов как оружие против Латвии. В этом году Латвия пресекла попытки 9000 + въехать в нашу страну. Небольшой части удалось нелегально проникнуть в нашу страну. Чтобы затруднить выдворение, они требуют убежища. Одно из мест, где они находятся, пока рассматривают заявление о предоставлении убежища — в Лиепне, Алуксненском крае. Сейчас там находятся ~ 130 «беженцев» - все мужчины, ни одной женщины. Сейчас ведется работа по выдворению их из Латвии в ускоренном порядке."

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#Латвия #миграция #безопасность #иммигранты #социальные сети #выдворение #Беларусь #политика
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Эдуард Эльдаров
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