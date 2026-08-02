Экс-депутат Рижской думы, школьный учитель Марцис Кулис в социальной сети facebook уже вторую неделю призывает латышей не произносить русские бранные слова.

"Брань на русском - это добровольная саморусификация, предательство этнического сознания и культуры своего народа, ликвидация...

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Хочешь латышскую Латвию, начинай с себя и не ругайся на иностранных языках, как «портовый грузчик», - призвал политики педагог. Недавно Кулис уже "отметился" в социальных сетях другим призывом - начать дискуссию о запрете использования кириллицы на новых надгробьях, если речь не идет о православных кладбищах. Комментаторы, мягко говоря, не оценили эту абсурдную инициативу.