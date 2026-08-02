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«Это добровольная саморусификация» 7 2044

Политика
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марцис Кулис

Марцис Кулис

Бывший депутат Рижской думы выступил против использования латышами русской ненормативной лексики.

Экс-депутат Рижской думы, школьный учитель Марцис Кулис в социальной сети facebook уже вторую неделю призывает латышей не произносить русские бранные слова.

"Брань на русском - это добровольная саморусификация, предательство этнического сознания и культуры своего народа, ликвидация...

Твоя эмоция уже испорчена.

Хочешь латышскую Латвию, начинай с себя и не ругайся на иностранных языках, как «портовый грузчик», - призвал политики педагог. Недавно Кулис уже "отметился" в социальных сетях другим призывом - начать дискуссию о запрете использования кириллицы на новых надгробьях, если речь не идет о православных кладбищах. Комментаторы, мягко говоря, не оценили эту абсурдную инициативу.

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#образование #язык #общество #культура #социальные сети #национализм #инициатива #политика
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Эдуард Эльдаров
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