Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить масштабы удаленной работы в государственных учреждениях. По его мнению, большинство сотрудников госуправления должны вернуться к очной работе, чтобы жители могли без проблем получать услуги и связываться с должностными лицами.

Об этом премьер сообщил в понедельник после заседания коалиционных партий.

Как указал Кулбергс, введенная во время пандемии "Covid-19" практика удаленной работы в госуправлении местами сохранилась в слишком широком объеме, что создает проблемы для жителей, которым необходимо получить услуги или дозвониться до должностных лиц.

По словам премьера, его личный опыт свидетельствует о трудностях застать сотрудников на месте в госучреждениях не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор организации удаленной работы в госуправлении и возможностей более широкого возобновления очной работы.

В отдельных случаях исключения могут быть сохранены, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций, однако в целом сотрудники госучреждений должны быть доступны на рабочем месте.

"Ковида больше нет, нужно возвращаться и работать на месте", - подчеркнул Кулбергс.

Инициативу премьера поддержал и министр экономики Виктор Валайнис, который также считает, что удаленная работа в госуправлении слишком распространена. В Министерстве экономики и Министерстве земледелия эта практика уже ограничена.

Валайнис подчеркнул, что удаленная работа была решением времен пандемии "Covid-19", от которого госуправление не отказалось до конца, однако, по его мнению, основным принципом во всем госсекторе должна быть очная работа.

Конкретных сроков возможных изменений в этой сфере представители коалиции пока не назвали. Министерству финансов дано поручение подготовить оценку практики удаленной работы в госуправлении и возможных исключений.