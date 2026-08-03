Министерство внутренних дел Латвии подготовило пакет мер по ужесточению иммиграционной политики. Среди предложений — введение квот для граждан третьих стран, ограничения для иностранных студентов и работников, усиление контроля за работодателями и перевозчиками, а также новые требования к соискателям убежища.

Министерство внутренних дел Латвии направило на согласование другим министерствам информационный доклад о мерах по ограничению иммиграции, включая введение квот для граждан третьих стран.

Документ подготовлен на основе рекомендаций парламентской комиссии по расследованию проблем национального и европейского регулирования миграции, которую ранее возглавлял нынешний министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение). Комиссия изучала причины массового въезда и пребывания в Латвии граждан третьих стран, а также работу государственных органов в этой сфере.

Проект решения правительства предусматривает поддержку предложенных мер. Все ответственные учреждения должны будут до октября 2027 года отчитываться перед МВД о ходе их реализации, а само министерство к декабрю 2027 года представит правительству итоговый доклад.

Всего план включает меры по 11 направлениям.

Одним из предложений является внесение поправок в Уголовный закон, предусматривающих уголовную ответственность за сознательное оказание физической или информационной поддержки иностранному государству либо действиям в его интересах, если они связаны с использованием миграции как инструмента гибридной угрозы против Латвии.

Также предлагается оценить возможность заключения соглашений о правовой помощи с государствами, откуда прибывает наибольшее число мигрантов и с гражданами которых связаны повышенные риски использования поддельных документов.

Кроме того, МВД предлагает рассмотреть возможность ограничения выдачи виз гражданам тех третьих стран, с которыми у Латвии отсутствуют соглашения о правовом сотрудничестве, управлении миграцией или реадмиссии.

В отношении просителей убежища предлагается обязать их регулярно проходить регистрацию, если они проживают вне центров размещения. За нарушение этого требования планируется ввести санкции. В случае самовольного исчезновения предлагается аннулировать ходатайство о предоставлении убежища и выдворять человека из страны.

План предусматривает введение дополнительных проверок безопасности в аэропорту Риги, а также для международных пассажирских автомобильных, железнодорожных и морских перевозчиков. Предлагается проверять, не используются ли билеты, оформленные на имя другого человека, путем обязательного сопоставления билета с документом, удостоверяющим личность.

Значительная часть предложений касается иностранных студентов.

Планируется пересмотреть стратегию экспорта латвийского высшего образования с учетом интересов национальной безопасности. Предлагается определить приоритетные страны для привлечения студентов, установить более строгие критерии поступления, усилить контроль за обучением студентов из третьих стран и отслеживать их дальнейшую деятельность после окончания латвийских вузов.

Также предлагается внести изменения в Закон о высших учебных заведениях, обязав иностранных студентов посещать не менее 70% занятий. Студентов, пропустивших более трех дней без уважительной причины в течение учебного года, предлагается отчислять.

Одновременно МВД предлагает ограничить долю иностранных студентов в латвийских вузах. Она не должна превышать 50% от общего числа обучающихся. Кроме того, планируется установить отдельные ограничения на долю студентов из третьих стран среди всех иностранных студентов.

Предлагается изменить и правила приема, установив, что абитуриенты из третьих стран не должны иметь оценку ниже восьми баллов ни по одному школьному предмету до поступления в латвийский вуз.

Доклад также предусматривает возможность лишения учебного заведения аккредитации за серьезные или систематические нарушения, связанные с приемом иностранных студентов и соблюдением условий их пребывания в Латвии.

Для иностранных работников предлагается создать систему учета рабочего времени, в рамках которой как работодатель, так и сам работник будут обязаны регистрировать фактически отработанные часы.

Кроме того, предлагается изменить Закон об иммиграции, установив, что приглашать граждан третьих стран для трудоустройства сможет только то предприятие, где они действительно будут работать.

Параллельно планируется создать механизм усиленного контроля за компаниями, предоставляющими услуги по привлечению иностранной рабочей силы.

Еще одна инициатива касается водителей из третьих стран. Предлагается внести изменения в Закон о дорожном движении, обязав таких водителей получать водительские удостоверения Европейского союза, если управление транспортом входит в их служебные обязанности в компании, зарегистрированной в ЕС.

Одновременно предлагается внедрить механизм проверки фактических навыков вождения независимо от наличия национального водительского удостоверения, полученного за пределами ЕС.

Для студентов, работающих через цифровые платформы, а также в сфере курьерской доставки планируется разработать регулирование, обязывающее платформенные компании проводить биометрическую идентификацию исполнителя перед каждым началом работы. Эта мера должна предотвратить мошенничество и незаконное трудоустройство. Одновременно предлагается установить эффективные механизмы контроля и ответственности за несоблюдение этих требований.

Поскольку, по оценке МВД, возможности государственных учреждений уже достигли предела при нынешнем уровне иммиграции, министерство предлагает ввести квоты на общее число граждан третьих стран, которые смогут получать виды на жительство или долгосрочные визы.

Для этого планируется разработать и утвердить постановление Кабинета министров, которое определит максимально допустимое число граждан третьих стран, имеющих право въезжать и проживать в Латвии. Предполагается, что соответствующее решение будет принято в первом квартале 2027 года.

В интервью агентству LETA министр внутренних дел Янис Домбрава заявил, что наиболее строгие квоты могут быть введены для граждан так называемых стран террористического риска.

При этом министр не назвал конкретный перечень государств, для граждан которых ограничения будут более или менее жесткими.

«Ограничения будут распространяться на всех, кто не является гражданином стран Европейского союза. Вероятно, будут предусмотрены исключения для граждан стран Европейской экономической зоны, государств НАТО, а также продолжается дискуссия относительно граждан стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Что касается граждан Шри-Ланки, Индии, Узбекистана, Таджикистана и многих других стран, то именно на них эти меры будут распространяться в первую очередь», — заявил Домбрава.