Министерство образования и науки отвергает претензии к конкурсу на государственное финансирование международных спортивных соревнований, несмотря на то что федерациям дали всего пять дней на подачу заявок. В ведомстве уверяют: потенциальные участники знали о программе заранее.

В конце июля Министерство образования и науки (МОН) объявило конкурс, по итогам которого спортивные федерации могут получить государственное софинансирование на проведение чемпионатов мира и Европы в 2026 году. Однако условия конкурса вызвали вопросы у представителей отрасли, прежде всего из-за пятидневного срока подачи заявок, сообшают общественные СМИ.

Дополнительным условием стало наличие заключения Национального совета по спорту, что, по мнению критиков, практически невозможно оформить за столь короткое время, если федерация заранее не готовилась к участию.

В министерстве эти претензии отвергают. Директор Департамента спорта МОН Александр Самойлов заявил, что конкурс не был неожиданностью для спортивного сообщества.

«Все федерации уже знали, планируют ли они проводить чемпионат Европы или мира. Поскольку конкурс касается мероприятий 2026 года, мы посчитали, что более длительный срок подачи заявок не нужен», — сказал Самойлов.

По его словам, программа была рассчитана не на тех, кто только после объявления конкурса решил организовать международный турнир, а на федерации, которые уже готовили такие мероприятия.

При этом Самойлов признал, что подготовить заявку на проведение чемпионата Европы или мира всего за пять дней невозможно.

«Именно поэтому речь шла о мероприятиях 2026 года. Конкурс предназначался для тех федераций, которые уже планировали проведение чемпионатов Европы и мира», — пояснил он.

На программу выделено 225 тысяч евро. Средства предоставлены в рамках дополнительного финансирования, полученного при участии Министерства экономики.

Одним из главных условий конкурса стало то, что поддерживаемые соревнования должны принести экономике Латвии не менее 500 тысяч евро, то есть обеспечить эффект как минимум вдвое выше объема государственного финансирования.

По словам Самойлова, программа создавалась как инструмент поддержки не только крупнейших международных турниров.

«Мы попытались создать программу, которая позволит поддерживать и другие международные соревнования, особенно меньшего масштаба. Это особенно актуально для регионов», — отметил он.

Всего на конкурс поступило восемь заявок. Среди претендентов — чемпионат мира по бриджу, проект которого продвигает политик Национального объединения Имант Парадниекс.

Критики конкурса считают, что пятидневный срок подачи заявок может противоречить принципам надлежащего управления и соразмерности, закрепленным в законодательстве. Кроме того, звучат вопросы о том, вправе ли министерство самостоятельно устанавливать порядок распределения такого финансирования.

Самойлов заявил, что положение о конкурсе прошло юридическую проверку внутри министерства.

«Положение о конкурсе также проходило юридическую экспертизу, чтобы всё соответствовало требованиям», — сказал он.

По его словам, первоначально предполагалось, что конкурс будет проводить Совет спортивных федераций Латвии, однако юридический департамент МОН пришел к выводу, что организатором должно выступать именно министерство.

Вопрос законности конкурсных процедур для МОН уже становился предметом судебного разбирательства. Ранее в этом году министерство проиграло Федерации волейбола Латвии дело, связанное с распределением государственного спортивного финансирования.

Несмотря на критику условий конкурса, в МОН считают процедуру законной и соответствующей требованиям. Оценку этим аргументам при необходимости может дать административный суд.