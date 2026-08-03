Во многих странах Европы, включая Эстонию, здравоохранение финансируется через систему обязательного медицинского страхования. По словам министра здравоохранения Хосама Абу Мери, Латвия уже пыталась пойти по этому пути, однако реформу остановило отсутствие политического консенсуса.

Латвия уже предпринимала попытки ввести обязательное медицинское страхование, однако соответствующие инициативы не получили поддержки в Сейме. Об этом в программе TV24 «На линии» рассказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери, пишет LA.lv.

По его словам, в парламент были внесены два законопроекта, но договориться между политическими силами не удалось.

«Да, именно это я и пытался сделать. В Сейм были направлены два законопроекта, но политической поддержки они не получили», — сказал министр.

Абу Мери отметил, что сегодня жители Латвии имеют доступ к финансируемым государством медицинским услугам, прежде всего в экстренных случаях. Однако система испытывает хронические проблемы — ей не хватает финансирования, специалистов, а пациенты вынуждены ждать приема в длинных очередях.

По мнению министра, одна из причин дефицита средств заключается в том, что не все, кто пользуется системой здравоохранения, участвуют в ее финансировании.

«Есть часть жителей Латвии, которые пользуются системой, но не платят налоги. Есть и те, кто платит недостаточно. В то же время другие добросовестно платят все налоги, и мы солидарно заботимся друг о друге», — отметил он.

Министр подчеркнул, что изменить систему только усилиями Министерства здравоохранения невозможно. Для этого необходимы политическое решение и широкая общественная дискуссия.

По его словам, стране предстоит определиться, какую модель она хочет видеть — аналогичную действующей в Эстонии или Нидерландах либо разработать собственную систему.

«Об этой системе нужно говорить на политическом уровне — всем партиям, всем общественным группам, ассоциациям и организациям. Затем нужно решить, какую систему мы хотим — как в Нидерландах, как в Эстонии или создать собственную латвийскую модель», — сказал Абу Мери.

Вопрос финансирования здравоохранения обсуждается в Латвии уже много лет. За это время предлагались разные модели, часть решений принималась, а затем отменялась или корректировалась, однако устойчивую систему финансирования стране выработать пока не удалось.

По мнению министра, главным препятствием для введения обязательного медицинского страхования сегодня остается не отсутствие вариантов реформы, а нехватка политической воли для ее реализации.