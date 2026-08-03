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Публицист обнаружил в правительстве двух алкоголиков. Кто эти люди? 2 566

Политика
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина пьет коньяк

Алкоголик снова выпивает

В социальных сетях обсуждают вопрос пьянства... членов правительства!

Публицист Кришьянис Клявиньш решил поинтриговать и в социальной сети X сообщил о наличии в правительстве людей, страдающих алкоголизмом.

"В состав этого Кабинета Министров входят два алкоголика. Они не в состоянии выполнять рабочие обязанности министров.

Все знают, кто пьяница, но молчат. Две отрасли работают на самотеке или управляются чиновниками министерств.

Это Латвия 36 лет после независимости. 3 октября есть возможность уволить пьяниц", - написал публицист. Несколько комментаторов потребовали назвать фамилии министров-алкоголиков, однако публицист пообещал сделать это только при личной встрече с комментаторами. Нескольким персонам Клявиньш направил личное послание - судя по всему, с фамилиями предполагаемых алкоголиков.

Из отдельных реплик публициста можно предположить, что спиртным злоупотребляют в правительстве даже трое, однако двое - пьют очень сильно.

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#Латвия #увольнение #коррупция #независимость #министры #социальные сети #алкоголизм #правительство
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Эдуард Эльдаров
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