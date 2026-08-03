Управление охраны природы планирует передать Украине три автомобиля, квадроцикл, моторную лодку и прицеп общей стоимостью 18 тысяч евро. Вопрос о безвозмездной передаче техники на этой неделе рассмотрит правительство.

Управление охраны природы намерено передать Украине несколько единиц техники, которая больше не используется ведомством. Соответствующий проект распоряжения Кабинет министров планирует рассмотреть на этой неделе.

В состав гуманитарного пожертвования войдут три автомобиля, квадроцикл, моторная лодка с двигателем и прицеп для ее перевозки.

Планируется передать два пикапа Toyota Hilux 2007 и 2008 годов выпуска стоимостью 3500 и 4000 евро соответственно, а также автомобиль Ford Focus 2011 года выпуска, оцененный в 500 евро.

Кроме того, Украина может получить квадроцикл Kawasaki стоимостью 2500 евро, моторную лодку Silver Beaver 450 с двигателем стоимостью 7000 евро и прицеп для ее транспортировки стоимостью 500 евро.

Общая стоимость передаваемой техники составляет 18 тысяч евро.

Как следует из проекта распоряжения, технику планируется передать инженерной роте 45-й отдельной артиллерийской бригады Украины и воинской части №3817.

Подобная практика передачи бывшей в эксплуатации государственной техники Украине применяется в Латвии регулярно. После одобрения правительством имущество официально передается украинской стороне в качестве безвозмездного пожертвования.