В этом году Латвия уже передала Украине 187 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. На следующей неделе правительство планирует одобрить передачу еще 21 транспортного средства.

Конфискованные у пьяных водителей автомобили продолжают использоваться для поддержки Украины. В этом году Латвия уже передала украинской стороне 187 транспортных средств, а на следующей неделе Кабинет министров планирует принять решение о передаче еще 21 автомобиля.

После этого общее число переданных машин достигнет 208.

Среди конфискованной техники встречаются не только легковые автомобили, но также квадроциклы и микроавтобусы. Как отмечают представители благотворительных организаций, именно такая техника особенно востребована на фронте: квадроциклы используют военные, а микроавтобусы помогают медикам при эвакуации раненых.

Перед передачей автомобили проходят осмотр и при необходимости небольшой ремонт. Этим занимаются благотворительные организации, в том числе «Tavi draugi».

«Мы получаем предложения примерно раз в две недели, оцениваем, какие автомобили подходят, ремонтируем их и отправляем. Основной акцент делается на внедорожники, фургоны и универсалы», — рассказал представитель организации Каспарс Берзиньш.

По его словам, зачастую автомобили требуют лишь незначительного ремонта, поскольку многие из них были повреждены во время попыток скрыться от полиции.

По данным Государственного агентства обеспечения, именно Кабинет министров принимает решения о безвозмездной передаче конфискованной техники Украине.