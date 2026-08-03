Министерство благосостояния просит выделить из средств на непредвиденные расходы более 3,1 млн евро. Деньги необходимы для покрытия расходов, возникших после временного повышения коэффициентов расчета жилищного пособия в начале года.

Министерство благосостояния обратилось к правительству с просьбой выделить 3,14 млн евро из средств на непредвиденные расходы. Эти средства необходимы для покрытия затрат, связанных с повышенными жилищными пособиями, которые выплачивались с января по апрель.

Повышенные коэффициенты были введены из-за затяжного холодного периода и резкого роста расходов на содержание жилья. Одновременно государство увеличило свою долю софинансирования выплат самоуправлениям — с 30% до 50%.

По оценке министерства, в 2026 году жилищное пособие ежемесячно будут получать в среднем почти 31 тысяча человек. Средний размер выплаты составит 126 евро.

Ожидается, что общие расходы на жилищные пособия в этом году достигнут почти 46,9 млн евро. Из этой суммы около 18,5 млн евро профинансирует государство, а более 28 млн евро — самоуправления.

Несмотря на уже предусмотренное финансирование, министерство прогнозирует дефицит государственных средств в размере около 2,53 млн евро.

Кроме выплат жителям, дополнительные расходы возникли и у социальных служб самоуправлений.

Из-за увеличения числа получателей пособий и необходимости пересчитывать выплаты значительно выросла нагрузка на сотрудников. Поэтому министерство просит еще почти 602 тыс. евро на компенсацию доплат работникам социальных служб. В среднем такие доплаты получили 466 сотрудников, а их размер составлял около 323 евро в месяц.

Еще около 10 тыс. евро требуется на доработку информационной системы SOPA, с помощью которой самоуправления администрируют социальную помощь.

Фактически речь идет о компенсации уже понесенных расходов. В Министерстве благосостояния отмечают, что свободных средств в бюджете ведомства нет, поэтому без дополнительного финансирования придется временно использовать деньги, предназначенные для других социальных услуг.

Повышенные коэффициенты действовали с января по апрель. Для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью коэффициент был увеличен с 2,1 до 2,5. Для семей, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также семей с детьми и пожилыми людьми — с 1,7 до 2. Для остальных домохозяйств, включая семьи с детьми, показатель вырос с 1,3 до 1,7. Кроме того, впервые была введена отдельная категория поддержки для семей с детьми и молодежью до 24 лет, продолжающей обучение.