Министр здравоохранения Хосам Абу Мери призвал руководство объединения больниц Балви и Гулбене пересмотреть решение о прекращении оказания акушерской помощи в Балви с 1 сентября. При этом Министерство здравоохранения и Национальная служба здравоохранения готовы поддержать развитие медицинских услуг в регионе.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения, в понедельник Хосам Абу Мери встретился с председателем думы Балвского края Янисом Труповниексом, чтобы обсудить конкретные решения по укреплению доступности медицинской помощи для жителей Балвского и Гулбенского регионов.

Во время встречи стороны обсудили решение объединения больниц Балви и Гулбене прекратить с 1 сентября оказание акушерской помощи, а также возможные варианты сохранения необходимых медицинских услуг для жителей региона. Министр здравоохранения призвал руководство больницы пересмотреть принятое решение и продолжить оказание услуги.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить тесное сотрудничество и уже в сентябре разработать пилотный проект по организации семейного здравоохранения в регионе. Его цель — повысить доступность медицинской помощи для женщин, обеспечить качественное наблюдение за беременными, развивать педиатрические услуги и систему первичной медицинской помощи.

Кроме того, Труповниекс предложил Министерству здравоохранения предоставить объединению больниц Балви и Гулбене статус региональной больницы до вступления в силу специальной модели финансирования медицинских учреждений восточного приграничья.

Также обсуждались вопросы организации дневного гинекологического стационара и амбулаторных услуг, открытия кабинета акушерки, наблюдения за беременными женщинами и дальнейшего развития детского здравоохранения.

Абу Мери подчеркнул, что государственные органы и органы местного самоуправления должны совместно искать решения, позволяющие жителям и в дальнейшем получать необходимые медицинские услуги как можно ближе к месту проживания. Именно поэтому в Балвском регионе планируется создать новую модель оказания медицинской помощи, уделив особое внимание охране здоровья женщин, беременных и детей. Главным приоритетом министр назвал безопасность пациентов и качество медицинской помощи.

В Министерстве здравоохранения отметили, что совместно с Национальной службой здравоохранения готовы реализовывать вместе с самоуправлением и медицинским учреждением решения, которые позволят сохранить непрерывную доступность медицинской помощи в регионе, одновременно развивая наиболее востребованные населением услуги.

Министерство также сообщило, что независимо от дальнейшей судьбы родильного отделения в приемном отделении Балвской больницы круглосуточно продолжит дежурить акушерка, чтобы при необходимости оперативно реагировать в экстренных ситуациях.

После встречи с министром председатель Балвской думы Янис Труповниекс написал в Facebook, что диалог с Министерством здравоохранения о будущем объединения больниц Балви и Гулбене, доступности медицинской помощи в регионе и возможном запуске пилотного проекта ведется еще с марта, однако до сих пор не предложено ясного и понятного решения.

По словам главы самоуправления, решения Кабинета министров по реформе больничной сети должны были приниматься одновременно с запуском четко разработанного пилотного проекта для восточного приграничья и объединения больниц Балви и Гулбене. Он также подчеркнул, что сохранение статуса региональной больницы имеет принципиальное значение, поскольку является необходимым условием для обеспечения качественной медицинской помощи и привлечения специалистов в регион.

Труповниекс сообщил, что отдельное внимание на переговорах было уделено привлечению и удержанию квалифицированных медицинских работников. По мнению самоуправления, уровень больницы, перечень предоставляемых услуг и условия труда напрямую влияют на желание специалистов работать в регионе. Муниципалитет намерен продолжить переговоры с Министерством здравоохранения.

Как уже сообщалось, вопрос дальнейшей работы родильного отделения в Балви обсуждается не первый год. В прошлом году в объединении больниц Балви и Гулбене приняли 140 родов, и руководство учреждения уже тогда заявляло о необходимости оценить перспективы сохранения этой услуги.

В Министерстве здравоохранения напоминают, что для обеспечения безопасной акушерской помощи решающее значение имеют достаточное количество родов и постоянная доступность опытных специалистов. При небольшом количестве родов существенно возрастают риски для безопасности пациентов и устойчивости оказания услуги. По оценке министерства, для обеспечения безопасности пациентов, снижения риска осложнений, материнской и перинатальной смертности, готовности к чрезвычайным ситуациям и экономически эффективной организации родов в медицинском учреждении должно приниматься не менее 500 родов в год.

Руководство Балвской больницы связывает решение о прекращении оказания акушерской помощи с 1 сентября с подготовленной Министерством здравоохранения реформой больничной сети. Однако министерство подчеркивает, что это решение не связано с изменениями, предусмотренными реформой.

На прошлой неделе правительство утвердило разработанные Министерством здравоохранения изменения в порядке организации и оплаты медицинской помощи, которые вступят в силу с 2027 года. Они предусматривают переход на трехуровневую систему больниц, определяя роль, ответственность и профиль услуг каждого медицинского учреждения, а также укрепление сотрудничества между больницами.

Министерство здравоохранения особо подчеркивает, что по всей Латвии будет сохранена круглосуточная доступность неотложной медицинской помощи семь дней в неделю. В основе реформы лежит принцип, согласно которому пациент должен получать необходимую помощь в нужном месте, в нужное время и соответствующего качества при сохранении доступности экстренной медицинской помощи на всей территории страны.

Согласно реформе, Балвская больница будет выполнять функции локальной больницы с расширенным доступом к специалистам. Учитывая географическое положение учреждения и его значение для жителей приграничного региона, перечень специалистов в Балви будет шире, чем в других больницах такого же уровня, ранее поясняли в Министерстве здравоохранения.

В свою очередь Союз зеленых и крестьян призвал отменить реформу, считая, что она может существенно ухудшить возможности жителей регионов своевременно получать необходимую медицинскую помощь.

Министерство здравоохранения рассчитывает сохранить акушерскую помощь в Балви и обещает поддержку развитию медицинских услуг в регионе. Однако местные власти настаивают, что без четкого плана и сохранения статуса региональной больницы обеспечить доступную и качественную медицину на востоке Латвии будет крайне сложно.