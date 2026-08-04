Сегодня заканчивается срок подачи предложений к рассматриваемому во втором чтении пакету законопроектов в рамках так называемой реформы надзора за небанковскими кредиторами (финансовыми компаниями). Напомним: вопреки позиции самой отрасли, министерства экономики, Центра защиты прав потребителей и других организаций, министерство финансов двигает реформу, которая предусматривает передать функции надзора Банку Латвии, отняв эти функции у Центра защиты прав потребителей. При этом за данным центром сохраняется обязанность защищать потребителей во взаимоотношениях с финансовыми компаниями.

В этой ситуации, чтобы эффективнее защитить потребителей, депутат Сейма из комиссии по бюджету и финансам Кристапс Криштопанс («Латвия на первом месте) подал поправки в Закон о защите прав потребителей, предложив ввести должность финансового омбудсмена (правозащитник в области защиты финансовых прав потребителей).

"Банк Латвии рассматривает заявления потребителей о деятельности оказывающего финансовые услуги лице, насколько это необходимо для выполнения функций надзора. Банк Латвии не занимается разрешением гражданско-правового спора потребителя и оказывающего финансовые услуги лица. Банк Латвии информирует потребителя о праве обратиться к омбуду финансовых услуг ", - гласит одна из поправок депутата.

Во втором чтении пакет законопроектов могут принять еще в этом месяце.