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А кто защитит потребителя? Предлагается ввести должность омбуда по финансам 3 162

Политика
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: евробанкноты

евробанкноты

ФОТО: Unsplash

Парламентарий пытается хоть как-то смягчить "реформу" надзора за финансовыми компаниями.

Сегодня заканчивается срок подачи предложений к рассматриваемому во втором чтении пакету законопроектов в рамках так называемой реформы надзора за небанковскими кредиторами (финансовыми компаниями). Напомним: вопреки позиции самой отрасли, министерства экономики, Центра защиты прав потребителей и других организаций, министерство финансов двигает реформу, которая предусматривает передать функции надзора Банку Латвии, отняв эти функции у Центра защиты прав потребителей. При этом за данным центром сохраняется обязанность защищать потребителей во взаимоотношениях с финансовыми компаниями.

В этой ситуации, чтобы эффективнее защитить потребителей, депутат Сейма из комиссии по бюджету и финансам Кристапс Криштопанс («Латвия на первом месте) подал поправки в Закон о защите прав потребителей, предложив ввести должность финансового омбудсмена (правозащитник в области защиты финансовых прав потребителей).

"Банк Латвии рассматривает заявления потребителей о деятельности оказывающего финансовые услуги лице, насколько это необходимо для выполнения функций надзора. Банк Латвии не занимается разрешением гражданско-правового спора потребителя и оказывающего финансовые услуги лица. Банк Латвии информирует потребителя о праве обратиться к омбуду финансовых услуг ", - гласит одна из поправок депутата.

Во втором чтении пакет законопроектов могут принять еще в этом месяце.

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#банк Латвии #финансы #парламент
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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