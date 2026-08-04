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Что будет дальше с границей Латвии и Беларуси? Закрытие «Патерниеки» стало неожиданностью для перевозчиков 1 293

Политика
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Патерниеки
ФОТО: LETA

Закрытый с пятницы пограничный пункт «Патерниеки» может больше не возобновить работу. МВД предлагает правительству официально приостановить его деятельность, а перевозчики предупреждают о росте расходов и серьезных изменениях в логистике.

Министерство внутренних дел Латвии предлагает правительству официально приостановить работу пограничного пункта «Патерниеки» на границе с Беларусью. Если Кабинет министров поддержит инициативу, это будет означать, что через единственный ранее действовавший автомобильный пункт пропуска больше не смогут пересекать границу ни пассажиры, ни грузовой транспорт, сообщают Новости ТВ3.

До сих пор власти объясняли закрытие пункта техническими проблемами в работе информационных систем. Однако теперь стало известно, что решение связано с планируемым ужесточением мер по борьбе с нелегальной миграцией.

Для транспортной отрасли закрытие границы стало полной неожиданностью.

По словам руководителя ассоциации автоперевозчиков «Latvijas auto» Александра Поцилуйко, перевозчиков заранее никто не предупредил.

«Не было ни предупреждения, ни официальной информации, ни приказа, ни распоряжения — вообще ничего. Система работала, таможня оформляла грузы, электронная очередь функционировала. Пограничники просто объявили, что по техническим причинам нас не будут пропускать», — рассказал он.

Перевозчики предупреждают о росте расходов

Государственная пограничная охрана рекомендует пользоваться пунктами пропуска на литовско-белорусской границе, однако представители отрасли считают, что это существенно усложнит перевозки.

По оценке Поцилуйко, объезд через Литву увеличит расходы примерно на 700 евро на один рейс.

Кроме того, изменения затронут международные перевозки между странами Центральной Азии, Китаем и Европой, где латвийские перевозчики работают совместно с партнерами из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

При этом глава ассоциации обращает внимание, что объяснение о технических неполадках вызывает вопросы.

Он отмечает, что аналогичная информационная система используется и на пунктах пропуска на российской границе, которые продолжают работать в обычном режиме.

Власти подробностей не раскрывают

Государственная пограничная охрана пока не сообщает, когда работа пункта может быть восстановлена, и предлагает обращаться за комментариями в МВД.

В самом министерстве также отказались подробно комментировать ситуацию.

«К сожалению, в настоящий момент мы не можем прокомментировать этот вопрос. Как только появится возможность дать комментарий, я сообщу вам», — заявила советник министра внутренних дел Мария Луизе Ратниеце.

Ранее министр внутренних дел Янис Домбрава говорил, что рассматривает дополнительные меры противодействия нелегальной миграции, однако не раскрывал, какие именно.

Теперь министерство официально предлагает сохранить пункт «Патерниеки» закрытым. В таком случае на латвийско-белорусской границе продолжит работать только железнодорожный пункт пропуска «Индра».

По данным МВД, давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе остается высоким. В ведомстве считают, что имеющихся ресурсов недостаточно одновременно для полноценной работы автомобильных пунктов пропуска и усиленной охраны «зеленой» границы.

Окончательное решение теперь предстоит принять правительству. Если предложение МВД будет одобрено, автомобильное сообщение между Латвией и Беларусью через «Патерниеки» прекратится на неопределенный срок.

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#Латвия #логистика #МВД #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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