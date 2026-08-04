Страны Балтии и Польша, которые долгие годы считались наиболее уязвимыми членами НАТО, сегодня становятся примером для всего альянса. К такому выводу пришло издание Newsweek, отметив, что эти государства заранее начали готовиться к возможным угрозам со стороны России.

Польша, Латвия, Литва и Эстония становятся образцом новой оборонной стратегии НАТО. Такой вывод содержится в публикации журнала Newsweek, посвященной тому, как страны, граничащие с Россией, выстраивают систему национальной безопасности.

Автор статьи, журналист-расследователь Джульетта Бреттан, отмечает, что эти государства сделали ставку не только на увеличение военных расходов, но и на подготовку общества к возможным кризисам.

По ее словам, страны Восточной Европы начали менять подход к безопасности значительно раньше большинства государств Западной Европы. Толчком стали кибератака на Эстонию в 2007 году, российско-грузинская война 2008 года и аннексия Крыма Россией в 2014 году.

После этих событий Польша и страны Балтии ускорили модернизацию армий, усилили киберзащиту и начали восстанавливать обязательную военную службу. В Латвии и Литве призыв был возвращен спустя годы после отмены, а Литва недавно сообщила о рекордном числе добровольцев.

Подготовка, по мнению автора, не ограничивается только армией. В странах Балтии развивается концепция всеобъемлющей государственной обороны, которая предусматривает подготовку не только военных, но и гражданского населения. Молодежь обучают использованию современных технологий, включая беспилотники, проводятся учения по кибербезопасности, а больницы готовят к работе в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.

Одновременно Польша и страны Балтии укрепляют восточный фланг НАТО. В приграничных районах строятся оборонительные сооружения, включая бункеры, инженерные укрепления и противотанковые заграждения. Польша также реализует проект «Восточный щит», направленный на усиление защиты границ с Беларусью и Калининградской областью России.

Автор статьи считает, что после окончания холодной войны многие страны Западной Европы недооценили угрозы безопасности, рассматривая Россию скорее как партнера. В результате численность армий в ряде государств заметно сократилась, а многие отказались от обязательной военной службы, рассчитывая прежде всего на коллективную защиту НАТО и поддержку США.

При этом, отмечает Newsweek, Польша и страны Балтии придерживались иного подхода. После вступления в НАТО они последовательно модернизировали вооруженные силы, инвестировали в оборону и добивались укрепления гарантий коллективной безопасности, предусмотренных статьей 5 Североатлантического договора.

Отдельное внимание в публикации уделено энергетической безопасности. В качестве примера приводится Литва, которая после строительства терминала сжиженного природного газа одной из первых в Европе полностью отказалась от поставок российского газа.

По мнению автора, именно комплексный подход — сочетание сильной армии, устойчивой инфраструктуры, кибербезопасности и подготовки населения — сегодня формирует новую модель обороны НАТО, которая может стать ориентиром для других стран альянса.