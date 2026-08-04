После ухода Екабса Страуме с поста начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обязанности руководителя БПБК исполняет его заместитель Инета Цируле. Она заявила, что не намерена кардинально менять работу ведомства и не исключает участия в конкурсе на должность руководителя.

Со 2 августа обязанности начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB) исполняет заместитель руководителя по вопросам следственных действий Инета Цируле. Она сменила на этом посту Екабса Страуме, который ушел на пенсию по выслуге лет, сообщают общественные СМИ.

Цируле работает в KNAB более 20 лет и хорошо знакома с работой учреждения. По ее словам, о решении Страуме покинуть должность она узнала лишь за день до того, как эта информация стала публичной.

Временный руководитель заявила, что не планирует проводить существенные изменения в работе бюро. При этом она не исключила, что примет участие в открытом конкурсе на должность начальника KNAB.

По мнению Цируле, за годы руководства Страуме удалось укрепить коллектив учреждения. Вместе с тем она считает, что бюро должно активнее рассказывать обществу о своей работе и достигнутых результатах.

В ближайшие недели Кабинет министров должен принять решение об объявлении открытого конкурса на должность начальника БПБК. Согласно закону, руководителя бюро сроком на пять лет по предложению правительства утверждает Сейм.

Однако не все считают, что конкурс следует проводить уже сейчас. Представитель общества за открытость Delna Агния Бируле полагает, что сначала необходимо дождаться независимой оценки деятельности KNAB, которую по заказу Государственной канцелярии готовит Латвийский университет, а также результатов проверки Государственного контроля.

По ее мнению, только после этого станет ясно, какие сильные и слабые стороны есть у ведомства и какие задачи предстоит решать новому руководителю.

Оценка деятельности KNAB ожидается в начале следующего года. Это означает, что конкурс может пройти еще до публикации выводов экспертов, если правительство не решит изменить свои планы.

Ассоциированный исследователь центра Providus Валтс Калниньш считает, что при Страуме бюро стало более сплоченным и усилило свой профессиональный потенциал. Вместе с тем, по его словам, восприятие уровня коррупции в обществе за это время существенно не изменилось. Одной из причин он назвал недостаточно активную публичную коммуникацию со стороны бывшего руководителя.