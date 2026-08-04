Самоуправление города Вильнюса больше не будет принимать письменные заявления и жалобы жителей на русском языке. Информация на этом и других языках стран, не входящих в Евросоюз, будет предоставляться только устно, если конкретный сотрудник им владеет.

По данным самоуправления, от русского языка также отказались на веб-сайте и в системе управления очередями клиентов администрации.

Мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас сказал, что муниципалитет последовательно реализует принятое весной решение об усилении использования государственного языка.

«Весной Вильнюс принял решение об усилении использования государственного языка и последовательно реализует намеченные цели. Прислушиваясь к ожиданиям вильнюсцев и четко понимая смысл интеграции, всего за несколько месяцев мы добились значительного прогресса. Увеличив предложение по изучению языка, мы уже охватили более тысячи иностранцев, а количество групп дошкольного образования на русском языке сократили на 40 процентов», – сказал мэр.

Муниципалитет также сообщил о расширении возможностей изучения литовского языка для жителей иностранного происхождения. В этом году на бесплатных очных и дистанционных курсах планируется обучить более тысячи человек, на что выделено дополнительное финансирование в размере 300 тыс. евро.

Кроме того, осенью в столице начнут работать языковые клубы, которые будут регулярно собираться в разных частях города. Планируется, что до конца этого года проживающие в Вильнюсе иностранцы смогут самостоятельно изучать литовский язык на специальной обучающей платформе.