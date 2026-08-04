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Оппозиция требует отставки Домбравы 6 1599

Политика
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава

Инициатива депутатов может быть рассмотрена на пленарном заседании еще в этом месяце.

Как уже сообщалось, МВД с подачи главы этого ведомства Яниса Домбравы (Национальное объединение) подготовило проект постановления Кабинета Министров о прекращении работы пограничного пункта перехода границы с Республикой Беларусь "Патарниеки". Поскольку это единственный работающий до сих пор пункт перехода границы с Белоруссией, то его закрытие приведет к тому, что весь автомобильный грузопоток из РБ и стран СНГ пойдет через Литву, что приведет к финансовым потерям и создаст массу неудобств латвийским жителям и транзитно-логистическим компаниям. Реагируя на эту инициативу, сегодня десять депутатов Сейма от фракции "Латвия на первом месте" направили в президиум парламента проект решения о выражении недоверия министру внутренних дел Янису Домбраве. Этот вопрос может быть рассмотрен на запланированном на 20-е августа пленарном заседании Сейма.

Отметим, что как раз в эти часы в правительстве ожидается дискуссия по этому предложению МВД о закрытии границы.

"Министерство внутренних дел продвигает соответствующие поправки, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, устранить угрозу общественному порядку, создать еще более благоприятные условия для выполнения обязанностей Государственной пограничной охраны и других вовлеченных служб по предотвращению незаконного пересечения государственной границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении Государственной пограничной охраны ресурсы в условиях кризиса", - так Янис Домбрава объяснил в социальных сетях предложение приостановить работу пограничного пункта.

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#Латвия #МВД #депутаты #оппозиция #политика
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Эдуард Эльдаров
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