В следующем семилетнем бюджете Европейского союза гарантированный объем финансирования для Латвии будет меньше нынешнего. По мнению вице-президента Европарламента Роберта Зиле, это может привести к конкуренции за европейские средства между самоуправлениями, фермерами и оборонными проектами.

В новом многолетнем бюджете Европейского союза на 2028–2034 годы Латвия получит меньше гарантированного финансирования, чем в нынешнем финансовом периоде. Об этом в интервью агентству ЛЕТА заявил вице-президент Европейского парламента Роберт Зиле.

«В каждом цикле многолетнего бюджета были так называемые "скряги" и "друзья политики сплочения". Компромисс всегда находился», — отметил Зиле, подчеркнув, что нынешние разногласия между странами ЕС не являются чем-то необычным.

По его словам, одной из главных особенностей новой бюджетной модели станет объединение различных направлений финансирования в единый национальный пакет. Государства смогут самостоятельно определять, сколько средств направить на сельское хозяйство, политику сплочения, оборону и другие приоритеты.

«Лоб в лоб столкнут самоуправления и фермеров», — отметил Зиле, предупреждая, что при ограниченном объеме средств разным сферам придется конкурировать между собой.

Особую обеспокоенность, по его мнению, вызывает объединение финансирования политики сплочения и сельского хозяйства. Если часть этих средств будет перенаправлена на оборонные проекты, латвийские фермеры окажутся в менее выгодном положении по сравнению с коллегами из других стран ЕС.

Зиле также обратил внимание на создаваемый Фонд конкурентоспособности, из которого будут финансироваться оборонная промышленность и высокотехнологичные проекты. Средства фонда предполагается распределять на конкурсной основе.

По мнению политика, существует риск, что значительная часть этого финансирования достанется крупнейшим государствам ЕС, таким как Франция, Германия и Нидерланды, где уже существуют мощные научные и промышленные центры. В результате страны Балтии и Польша могут получить значительно меньшую поддержку, несмотря на высокие потребности в укреплении обороноспособности.

Комментируя переговоры о новом бюджете, Зиле отметил, что Европарламент выступает за увеличение его объема примерно на 10% по сравнению с предложением Европейской комиссии — до 2,01 трлн евро.

При этом он предупредил, что если страны-члены не смогут согласовать общую позицию до конца этого года, принятие бюджета может затянуться до конца 2027 года, поскольку переговоры совпадут с выборами в ряде крупных государств Евросоюза.

По словам Зиле, именно сейчас для Латвии важно активно участвовать в переговорах, чтобы добиться максимально выгодных условий распределения европейского финансирования в следующем бюджетном цикле.