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Почему в правительстве «передумали» закрывать границу с Белоруссией? Четыре причины 1 210

Политика
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: латвийско-белорусская граница

латвийско-белорусская граница

Вероятно, и в дальнейшем пограничный пункт будет закрываться только временно - по "техническим причинам".

Итак, как уже сообщалось, правительство после долгих дискуссий в закрытом режиме, не стало прибегать к крайней мере и закрывать единственный пункт перехода латвийско-белорусской границы "Патерниеки". При этом уже после заседания премьер Кулбергс поспешил заявить, что именно в таком ракурсе - закрытие пограничного пункта на неопределенное время, - вопрос даже не рассматривался.

Конечно, можем только догадываться о том, что же все-таки обсуждалось сегодня в секретном режиме. Но факт остается фактом - МВД в своем документе предлагало именно радикальный вариант: полное закрытие границы. Почему же в правительстве на это не пошли?

Во-первых, нашествие нелегальных мигрантов никак не связан с работой официального пограничного пункта "Патерниеки", поскольку нелегалы на то и нелегалы, что пытаются перейти границу окольными путями. Это понимает даже Янис Домбрава. И правительство бы выглядело очень странно, если бы, к примеру, после закрытия "Патерниеки" нелегальные мигранты с еще большей силой пытались бы проникнуть в Латвию.

Во-вторых, закрытие границы нанесло бы ужасный удар и по без того дышащей на ладан транзитно-логистической отрасли. О чем в своем письме премьеру и предупредила ассоциация "Latvijas auto". Это бы подорвало цепочку снабжения из Латвии и других стран ЕС в сторону СНГ и Китая, и в обратном направлении.

В-третьих: поскольку Литва свою границу с Республикой Беларусь закрывать не собирается, то весь поток грузов ушел бы в Литву. В чем логика?

И в четвертых - хотя президент сегодня высказался в том духе, что поддержал бы любое решение правительства по борьбе с гибридными угрозами для Латвии, рискнем предположить, что Совет по нацбезопасности "зеленый свет" на полное закрытие границы не давал.

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#транзит #президент #граница #Латвия #миграция #логистика #национальная безопасность #политика
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Эдуард Эльдаров
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