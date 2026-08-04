У партий остается ровно 2 месяца на то, чтобы — в зависимости от ситуации, – или упрочить свои позиции, или попытаться спастись, то есть преодолеть пятипроцентный барьер.

Кто-то теряет, а кто-то находит

В конце минувшей недели были обнародованы результаты июльского опроса общественного мнения, согласно которым, если бы выборы проходили сейчас, в парламент нового созыва попали бы 6 политических сил. Лидер предвыборной гонки – Объединенный список, – за месяц еще упрочил свои позиции. На выборах объединение Кулбергса могли бы поддержать 19,2% избирателей. На второе место вырвалось объединение "Суверенная власть-Младолатыши" (17,1%). Тройку лидеров замыкает "Латвия на первом месте" с 14,8 процентами поддержки избирателей.

Если бы выборы проходили сейчас, то партия "Прогрессивные" получила бы 14,3% голосов избирателей. За Национальное объединение могли бы проголосовать 8,7% избирателей. Пока пятипроцентный барьер преодолевает и "Новое Единство", которое нынче поддерживают 7,2% избирателей.

Нынешний рейтинг принес две сенсации — во-первых, резкий рост популярности объединения «Суверенная власть»-«Младолатыши», а во-вторых — такое же резкое падение рейтинга входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян. Да, если бы выборы состоялись сегодня, то «зеленые крестьяне» в новый Сейм, скорее всего, не попали бы! Нынче эту политическую силу поддерживают только 4,2% респондентов! Эксперты уверены: потеря избирателей Союзом зеленых и крестьян связана главным образом с ростом популярности Объединенного списка, ведь у этих двух политических сил один и тот же электорат.

«Мы видим, что СЗК — первая большая жертва «Объединенного списка», по крайней мере, сейчас», — отметил социолог, руководитель центра социологических исследований SKDS Арнис Кактиньш в интервью Латвийскому телевидению. Иными словами, именно Объединенный список Кулбергса "отобрал" голоса у "зеленых крестьян".

«Сколько один теряет, столько другой получает, потому что у них электорат один», – добавил профессор ЛУ Юрис Розенвалдс.

Кактиньш пояснил, что хорошие рейтинги Объединенного списка объясняются феноменом лидера — премьером Кулбергсом и его личностью. Премьер-министр убедил часть общества в необходимых в стране переменах.

Розенвалдс добавил, что вряд ли хорошие рейтинги ОС связаны с работой возглавляемого Кулбергсом правительства, поскольку до сих пор с его стороны были в основном обещания. Успех ОС объясняется не результатами, а ожиданиями. Ожиданиями перемен.

Решение принимают в последний момент

Итак, до выборов остается ровно два месяца. Значит ли это, что «поезд уже ушел» и партии едва ли смогут кардинально изменить настроения и выбор избирателей? Нет! Руководитель SKDS Арнис Кактиньш в том же интервью Латвийскому ТВ напомнил: очень многие избиратели решение — за кого голосовать, – принимают в последний момент. «Опрос, который мы провели вскоре после прошлых выборов в Сейм — то есть в октябре 2022-го года, – показал, что аж 25 процентов проголосовавших свое решение, кого на выборах поддержать, приняло… в последнюю неделю перед выборами!

А раз так, то и у партий, которые, согласно рейтингу, пока не дотягивают до заветных 5 процентов, еще могут спастись. Но для этого им нужно идти ва-банк — действовать агрессивно и активно. Можем предположить, что «зеленые крестьяне» и «Новое Единство», которым терять фактически нечего, будут теперь изо всех сил раскачивать правительственную лодку. «Зеленые крестьяне» начали уже прямо вчера — они потребовали отменить одобренную всего неделю назад реформу больничной сети.

Отменить реформу!

«Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) призывает отменить запланированную Минздравом реформу сети больниц, которая существенно повлияет на возможности жителей не только регионов Латвии, но и городов своевременно получать необходимое медобслуживание.

Парламентская фракция СЗК призвала коалицию разъяснить влияние принятого на прошлой неделе правительством порядка организации и оплаты услуг здравоохранения на здоровье общества, особенно получение медицинской помощи в регионах.

После встречи с Латвийским обществом больниц СЗК пришло к выводу, что министры введены в заблуждение: решение было подготовлено поспешно, опираясь на устаревшую информацию, без детальной оценки, как это повлияет на возможности каждого латвийского человека своевременно получать качественную медпомощь. При этом не учтено мнение представляющих больницу организаций, в том числе у Латвийского общества больниц не было возможности выразить свою позицию на заседании правительства.

Правление СЗК считает, что в регионах нужно укреплять учреждения здравоохранения, а не планировать их закрытие, поэтому поспешные реформы не поддерживаются», – говорится в распространенном вчера заявлении. Когда этот материал готовился к печати, заседание коалиционного совета, где должен был быть обсужден и этот вопрос, еще продолжалось. Даже если эту реформу больничной сети отменят или отложат ее реализацию, от этого больше денег у больниц не появится.

Понятно, что теперь по крайней мере две из четырех коалиционных партий будут выходить с разного рода громкими инициативами чуть ли не каждый день. Отметим, что последний рейтинг показал: 23 процента опрошенных еще пока не определились, за кого они будут голосовать. Так что, за голоса этих неопределившихся тоже развернется борьба.