Министр финансов Марис Кучинскис поддержал инициативу оценить практику удаленной работы в государственном управлении. При этом он подчеркнул, что сам анализ не означает автоматического отказа от дистанционного формата для государственных учреждений.

Министр финансов Марис Кучинскис считает необходимым провести оценку практики удаленной работы в государственном управлении. Об этом он заявил в интервью программе «Утренняя панорама», комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбергса подготовить соответствующий анализ.

По словам Кучинскиса, такая проверка позволит понять, насколько эффективно сегодня организована работа государственных учреждений и в каких случаях дистанционный формат действительно оправдан.

Министр подчеркнул, что сам факт проведения анализа не означает, что ведомства лишатся возможности использовать удаленную работу. Если учреждения смогут обосновать ее необходимость, такой формат может сохраниться.

Кучинскис признал, что введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа дала немало преимуществ. При этом, по его словам, накопилось и достаточно вопросов, требующих оценки. Он также отметил, что многие компании частного сектора успешно продолжают работать в гибридном или дистанционном формате.

Дискуссия началась после того, как премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить масштабы удаленной работы в государственном секторе и возможность более широкого возвращения сотрудников в офисы.

По мнению главы правительства, во многих учреждениях дистанционный режим сохранился в слишком большом объеме. Это, как он считает, затрудняет для жителей получение государственных услуг и возможность связаться с ответственными должностными лицами.

Кулбергс также заявил, что, по его личным наблюдениям, сотрудников некоторых учреждений бывает сложно застать на рабочих местах не только по пятницам, но и в другие будние дни.

При этом премьер-министр допустил, что для отдельных специалистов — например, в сфере информационных технологий и на других специфических должностях — могут сохраниться исключения. Однако в целом, по его мнению, государственные служащие должны быть доступны в офисах.

«Ковида больше нет, пора возвращаться и работать на месте», — заявил Кулбергс.

Инициативу поддержал и министр экономики Виктор Валайнис. Он считает, что дистанционная работа в государственном секторе стала слишком распространенной. По его словам, в Министерстве экономики и Министерстве земледелия возможность работать удаленно уже ограничена и предоставляется только с разрешения руководителя учреждения.

Пока речь идет лишь о подготовке оценки. Конкретных решений о возможном изменении правил удаленной работы правительство еще не приняло, а сроки завершения анализа пока не названы.