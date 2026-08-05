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Глава МИД Латвии сегодня ночью пряталась от российских ракет в бомбоубежище 10 4074

Политика
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV

Байба Браже (слева) и Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже скрывалась в укрытии во время массированного авиаудара России по Киеву в ночь на 5 августа.

Об этом она рассказала на совместной с главой МИД Андреем Сибигой пресс-конференции.

Во время пресс-конференции Браже выразила соболезнования семьям тех, кто потерял близких во время массированного российского удара по Киеву.

"Мы тоже прятались в бомбоубежище здесь, в Киеве. Это был не первый раз и, к сожалению, не последний", – сказала она.

Браже подчеркнула, что, несмотря на то, что "россияне могут выбивать окна, могут разрушать здания", они "никогда не смогут разрушить Украину или ее дух".

"Они не способны сломить украинцев. И это – самый важный вывод, который стоит сделать из этого визита и всех этих обсуждений", – подчеркнула глава МИД Латвии.

Во время командировки Браже встретилась с командующим Военно-морскими силами Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой. «Мы рассмотрели возможности дальнейшей поддержки права Украины на самооборону», – сообщила латвийский министр.

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#Украина #Латвия #бомбоубежище #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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