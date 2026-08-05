Премьер-министр Андрис Кулбергс раскритиковал министра внутренних дел Яниса Домбраву за письмо испанским властям о миграционном кризисе. По информации Латвийского телевидения, в Мадриде его содержание восприняли негативно.

Письмо министра внутренних дел Яниса Домбравы испанским властям, посвященное миграционному кризису в Сеуте, вызвало недовольство в Мадриде. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что подобные обращения в будущем должны предварительно согласовываться с Министерством иностранных дел.

По словам Домбравы, в письме он выразил солидарность с Испанией и подчеркнул, что события в Сеуте нельзя рассматривать как единичный эпизод. По его мнению, проблема требует общеевропейского решения и дальнейшего укрепления внешних границ Европейского союза.

Министр сообщил, что официального ответа от испанской стороны пока не получил.

После встречи министров внутренних дел стран ЕС Домбрава заявил, что реакция испанских представителей по отношению к странам Балтии была «достаточно позитивной или нейтральной».

Вместе с тем Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальную информацию сообщает, что в Испании письмо восприняли болезненно. По данным телеканала, его тон сочли высокомерным, а за закрытыми дверями испанская сторона дала понять, что подобные заявления выглядят неуместно, учитывая участие испанских военных в укреплении безопасности стран Балтии.

Сам Кулбергс отметил, что ценит инициативность главы МВД, однако в вопросах международных отношений необходима координация действий.

«Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбравы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы и общей безопасностью страны. Но иногда эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия», — заявил премьер-министр.

Этот случай показывает, что даже при обсуждении общей для Евросоюза темы миграции большое значение имеет дипломатический формат общения между государствами.