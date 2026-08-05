Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кулбергс раскритиковал Домбраву после письма Испании о миграционном кризисе 10 1754

Политика
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кулбергс и Домбрава
ФОТО: LETA

Премьер-министр Андрис Кулбергс раскритиковал министра внутренних дел Яниса Домбраву за письмо испанским властям о миграционном кризисе. По информации Латвийского телевидения, в Мадриде его содержание восприняли негативно.

Письмо министра внутренних дел Яниса Домбравы испанским властям, посвященное миграционному кризису в Сеуте, вызвало недовольство в Мадриде. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что подобные обращения в будущем должны предварительно согласовываться с Министерством иностранных дел.

По словам Домбравы, в письме он выразил солидарность с Испанией и подчеркнул, что события в Сеуте нельзя рассматривать как единичный эпизод. По его мнению, проблема требует общеевропейского решения и дальнейшего укрепления внешних границ Европейского союза.

Министр сообщил, что официального ответа от испанской стороны пока не получил.

После встречи министров внутренних дел стран ЕС Домбрава заявил, что реакция испанских представителей по отношению к странам Балтии была «достаточно позитивной или нейтральной».

Вместе с тем Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальную информацию сообщает, что в Испании письмо восприняли болезненно. По данным телеканала, его тон сочли высокомерным, а за закрытыми дверями испанская сторона дала понять, что подобные заявления выглядят неуместно, учитывая участие испанских военных в укреплении безопасности стран Балтии.

Сам Кулбергс отметил, что ценит инициативность главы МВД, однако в вопросах международных отношений необходима координация действий.

«Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбравы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы и общей безопасностью страны. Но иногда эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия», — заявил премьер-министр.

Этот случай показывает, что даже при обсуждении общей для Евросоюза темы миграции большое значение имеет дипломатический формат общения между государствами.

×
Читайте нас также:
#Испания #Латвия #дипломатия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
11
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: латвийско-белорусская граница Эксклюзив!
Изображение к статье: Русския язык под запретом
Изображение к статье: Янис Домбрава Эксклюзив!
Изображение к статье: евробанкноты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: медицинский инструмент
Наша Латвия
Изображение к статье: Алкотестер
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Полиция
ЧП и криминал
Изображение к статье: девушка перед ноутбуком
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Флаги России и ЕС
В мире
Изображение к статье: Сергей Михалок
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: медицинский инструмент
Наша Латвия
Изображение к статье: Алкотестер
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Полиция
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео