Сегодня вечером министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) отреагировал на прозвучавшую информацию о том, что в Испании весьма негативно оценили письмо главы МВД Латвии, в котором он попытался учить официальный Мадрид жизни.

Вот, что сегодня вечером написал министр, комментируя призывы к своей отставке:

"Еще в начале работы в МВД я высказался, что за мою деятельность меня будут ненавидеть Россия, иммигранты, организованная преступность и экономические группировки. Меня это не волнует. Меня также не волнует, что кому-то по другую сторону Европы что-то не понравится. Мне интересует, чтобы я мог посмотреть в глаза своим детям с уверенностью, что я сделал все возможное, чтобы сделать нашу страну более безопасной. Мне интересно, чтобы наш народ жил сквозь века, а не был заменен на другие народы."