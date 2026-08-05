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Меня не волнует, что кому-то по другую сторону Европы что-то не понравится - латвийский министр 1 1081

Политика
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава (слева).

Глава МВД Янис Домбрава своеобразно отреагировал на возможное недовольство в Испании его письмом.

Сегодня вечером министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) отреагировал на прозвучавшую информацию о том, что в Испании весьма негативно оценили письмо главы МВД Латвии, в котором он попытался учить официальный Мадрид жизни.

Вот, что сегодня вечером написал министр, комментируя призывы к своей отставке:

"Еще в начале работы в МВД я высказался, что за мою деятельность меня будут ненавидеть Россия, иммигранты, организованная преступность и экономические группировки. Меня это не волнует. Меня также не волнует, что кому-то по другую сторону Европы что-то не понравится. Мне интересует, чтобы я мог посмотреть в глаза своим детям с уверенностью, что я сделал все возможное, чтобы сделать нашу страну более безопасной. Мне интересно, чтобы наш народ жил сквозь века, а не был заменен на другие народы."

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#Испания #Латвия #МВД #безопасность #иммигранты #национализм #политика
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Эдуард Эльдаров
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