Министерство юстиции предлагает передавать государству деньги, которые более пяти лет остаются невостребованными на закрытых счетах иностранных клиентов банков. Одной из целей использования этих средств может стать создание Дома безопасности для детей и подростков.

Министерство юстиции подготовило поправки, которые позволят направлять в государственный бюджет деньги, оставшиеся на закрытых банковских счетах иностранных физических лиц и юридических лиц, если владельцы не востребуют их в течение пяти лет.

Речь идет только о счетах, которые финансовые учреждения уже закрыли по собственной инициативе. Если после этого на счете остаются средства, а клиент не обращается за ними в течение пяти лет, деньги смогут перейти в собственность государства.

При этом владельцам предоставят дополнительный шестимесячный срок, чтобы вернуть свои средства до окончательного применения новой процедуры.

Поправки не затронут жителей Латвии. Новый порядок не будет распространяться на физических лиц — резидентов страны, а также на арестованные, замороженные или подлежащие взысканию денежные средства.

По данным Ассоциации финансовой отрасли Латвии, на начало 2025 года в банках страны насчитывалось более 39 тысяч таких закрытых счетов. На них хранится около 26,8 млн евро. Однако в Минюсте отмечают, что реальная сумма, которая может перейти государству, заранее неизвестна, поскольку часть клиентов может успеть забрать свои деньги.

Полученные средства предлагается использовать для финансирования общественно значимых проектов. Одним из приоритетов министр юстиции Эдвард Смилтенс назвал создание Дома безопасности для детей и подростков, оказавшихся в конфликте с законом.

Такое учреждение правительство поддержало еще в 2024 году, однако деньги на его создание до сих пор не выделены. По планам Минюста, Дом безопасности может разместиться на территории бывшей Брасской тюрьмы.

Предполагается, что там дети и подростки с серьезными поведенческими проблемами смогут получать комплексную помощь — реабилитацию, коррекцию поведения и поддержку специалистов. Цель проекта — предотвратить повторные правонарушения и помочь несовершеннолетним вернуться к нормальной жизни.

По предварительным оценкам, создание учреждения потребует около 11,9 млн евро.

Предложение Минюста внесено ко второму чтению поправок к Закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Теперь его предстоит рассмотреть Сейму.