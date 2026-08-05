Одному из инициаторов кампании по закрытию русского театра, расположенного в Старой Риге, публицисту Юрису Улманису не понравилось то, что русские названия спектакля на афише театра и русские буквы на фасаде театра не были стерты, а всего лишь закрашены или точнее - заклеены зеленой лентой. По этому поводу Улманис разразился гневным комментарием в социальной сети X:

"На стене театра читаются трусливые тексты о безликих «военных агрессиях», упрямо избегая называть по имени убийцу и террориста - Россию. Вместо этого театр нагло фокусируется на защите русского языка и своего комфорта, а решения министерства культуры формально обходят зелеными скотчем.

Такое молчание, прикрытие агрессора и поддержание двуязычия не являются никаким искусством. Это прямая угроза национальной безопасности Латвии и явное неуважение к жертвам Украины и нашего народа. Финансируемый государством театр должен положить конец политике русификации и раскола общества.

Если мы сейчас не поставим точку в этой инерции русификации, мы никогда этого не сделаем. Политические партии должны перестать манипулировать страхами избирателей, и театры страны должны прекратить обход правовых актов. Этой осенью на выборах нужно показать крепкий хребет - это Латвия, и единственным языком здесь является латышский.

Пора сорвать не только те зеленые клейкие ленты, но и трусость и желание угодить в течении этих десятилетий. Эти остатки русификации и попытки обойти государственный язык должны исчезнуть из нашего культурного пространства раз и навсегда!"