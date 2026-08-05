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Патерниеки пока открыты, но власти готовят новые шаги по защите границы 3 580

Политика
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что уже в августе власти представят пакет решений по усилению охраны государственной границы и противодействию нелегальной миграции. По его словам, рассматриваются как технические меры, так и расширение поддержки со стороны союзников.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщил, что уже в августе общественность узнает о новых решениях, направленных на укрепление системы пограничного контроля.

По словам главы правительства, в ходе встречи обсуждались вопросы национальной безопасности, включая обеспечение безопасности предстоящих выборов и усиление контроля на границе. В настоящее время правительство анализирует различные варианты, которые позволят эффективнее противодействовать нелегальной миграции.

Кулбергс подчеркнул, что Латвия должна быть готова защищаться от любых возможных провокаций и сохранять надежный контроль на внешней границе. Сейчас оцениваются как технические решения, так и возможности привлечения союзников к усилению охраны приграничной зоны.

Он также сообщил, что МВД и структуры обороны договорились о совместной работе по противодействию ключевым элементам нелегальной миграции, чтобы максимально затруднить незаконное пересечение латвийской границы и дальнейшее перемещение мигрантов в другие страны Европы.

«В августе вы услышите больше информации, и СМИ будут подробно проинформированы», — заявил премьер.

Президент Эдгар Ринкевич поддержал действия правительства по укреплению безопасности, отметив, что уже принятые и реализуемые решения являются шагами в правильном направлении.

Глава государства добавил, что если ситуация на границе не улучшится, не исключено принятие дополнительных мер. Он также положительно оценил взаимодействие структур внутренних дел и обороны, подчеркнув, что быстрых результатов ожидать не стоит, однако последовательная реализация намеченных мер должна улучшить ситуацию на латвийско-белорусской границе.

Ранее сообщалось, что во вторник правительство не поддержало предложение Министерства внутренних дел о временном закрытии пограничного пункта «Патерниеки» на границе с Беларусью. При этом Кулбергс заявил, что уже в августе будут реализованы дополнительные превентивные меры, направленные на максимальное сокращение потока нелегальных мигрантов через внешнюю границу Европейского союза.

Премьер подчеркнул, что власти рассматривают все возможные варианты обеспечения государственной безопасности. По его словам, закрытие пункта «Патерниеки» остается одним из рассматриваемых сценариев, однако пока не является приоритетным, поскольку основная активность нелегальных мигрантов наблюдается не на самом пункте пропуска, а на других участках границы.

Власти Латвии намерены в ближайшее время представить дополнительные меры по усилению охраны границы. При этом окончательное решение о возможном закрытии пункта пропуска «Патерниеки» пока не принято и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на латвийско-белорусской границе.

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#президент #Латвия #МВД #оборона #национальная безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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