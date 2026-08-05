После нескольких дней технического сбоя водители вновь смогут забронировать время пересечения латвийско-белорусской границы через пункт пропуска «Патерниеки». При этом вопрос о возможном закрытии перехода по-прежнему остается открытым.

Сегодня на портале lvrobeza.lv вновь станет доступно бронирование времени для пересечения границы через пункт пропуска «Патерниеки». Об этом сообщила Государственная пограничная охрана.

Накануне пограничный пункт уже возобновил работу после устранения технических проблем. С 31 июля проведение пограничного контроля было невозможно из-за сбоев в работе информационных систем.

По данным пограничной службы, владельцы автомобилей с действующими бронированиями уже получили приглашения прибыть к пункту пересечения границы.

Возобновление записи означает, что работа перехода постепенно возвращается к обычному режиму после почти недельного перерыва.

При этом будущее «Патерниеков» остается неопределенным. Во вторник правительство не стало принимать решение по предложению Министерства внутренних дел о временном закрытии единственного автомобильного пункта пропуска на латвийско-белорусской границе.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что в августе МВД и Министерство обороны проведут дополнительные превентивные мероприятия для усиления охраны внешней границы Европейского союза и сдерживания нелегальной миграции.

По его словам, вариант с закрытием «Патерниеков» по-прежнему рассматривается, однако пока не подтверждается. Премьер подчеркнул, что основной поток нелегальных мигрантов проходит не через официальный пункт пропуска, а через «зеленую» границу.

Таким образом, сейчас через «Патерниеки» вновь можно пересекать границу и бронировать время заранее, однако окончательное решение о дальнейшей работе пункта власти пока не приняли.

До конца года на границе Латвии с Беларусью продолжает действовать режим усиленной охраны, введенный из-за сохраняющегося миграционного давления со стороны Беларуси.