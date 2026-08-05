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Премьер Латвии рассказал, что проверит у министров уже на следующей неделе 1 214

Политика
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кулбергс
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на следующей неделе намерен оценить, как министры продвигаются в выполнении трех приоритетных задач, которые они определили для своих ведомств. По его словам, сейчас важно сосредоточиться на результатах, несмотря на приближающиеся выборы.

На следующей неделе премьер-министр Андрис Кулбергс проведет оценку выполнения трех приоритетных задач, которые ранее были определены каждым министром.

Об этом глава правительства сообщил в эфире программы «Утренняя панорама» Латвийского телевидения. По его словам, речь идет не о поиске виноватых, а о том, чтобы понять, что мешает реализации намеченных планов и какая поддержка требуется со стороны правительства.

«Не то чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает, чем я могу помочь», — сказал Кулбергс.

Премьер также признал, что с приближением выборов возрастает влияние предвыборной кампании на работу политиков.

По его словам, каждый стремится привлечь к себе внимание, из-за чего фокус может смещаться с практической работы на публичные заявления и PR-активность.

«Каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то PR-активность», — отметил глава правительства, добавив, что в год выборов подобная ситуация ожидаема.

Отдельно Кулбергс затронул подготовку государственного бюджета. Он подчеркнул, что правительству предстоит принять ряд политических решений, однако повышать налоги он не хотел бы.

По словам премьера, в бюджете накопилось немало ранее принятых обязательств, для которых не были определены источники финансирования.

Фактически правительству предстоит решить, какие расходы действительно являются первоочередными, а от каких можно отказаться или перенести их финансирование.

«Все не может быть приоритетом», — подчеркнул Кулбергс.

По его словам, главными направлениями работы правительства остаются образование, здравоохранение и безопасность.

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#выборы #здравоохранение #образование #Латвия #безопасность #бюджет #министры #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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