Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на следующей неделе намерен оценить, как министры продвигаются в выполнении трех приоритетных задач, которые они определили для своих ведомств. По его словам, сейчас важно сосредоточиться на результатах, несмотря на приближающиеся выборы.
На следующей неделе премьер-министр Андрис Кулбергс проведет оценку выполнения трех приоритетных задач, которые ранее были определены каждым министром.
Об этом глава правительства сообщил в эфире программы «Утренняя панорама» Латвийского телевидения. По его словам, речь идет не о поиске виноватых, а о том, чтобы понять, что мешает реализации намеченных планов и какая поддержка требуется со стороны правительства.
«Не то чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает, чем я могу помочь», — сказал Кулбергс.
Премьер также признал, что с приближением выборов возрастает влияние предвыборной кампании на работу политиков.
По его словам, каждый стремится привлечь к себе внимание, из-за чего фокус может смещаться с практической работы на публичные заявления и PR-активность.
«Каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то PR-активность», — отметил глава правительства, добавив, что в год выборов подобная ситуация ожидаема.
Отдельно Кулбергс затронул подготовку государственного бюджета. Он подчеркнул, что правительству предстоит принять ряд политических решений, однако повышать налоги он не хотел бы.
По словам премьера, в бюджете накопилось немало ранее принятых обязательств, для которых не были определены источники финансирования.
Фактически правительству предстоит решить, какие расходы действительно являются первоочередными, а от каких можно отказаться или перенести их финансирование.
«Все не может быть приоритетом», — подчеркнул Кулбергс.
По его словам, главными направлениями работы правительства остаются образование, здравоохранение и безопасность.
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