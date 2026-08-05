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Президент ЛР вызвал министра и потребовал найти деньги на больных раком и диабетом 1 1605

Политика
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич
ФОТО: president.lv

Президент Эдгар Ринкевич призывает Министерство здравоохранения как можно скорее найти решения по дополнительному финансированию лечения онкологических пациентов и пациентов с сахарным диабетом, сообщил bb.lv в канцелярии президента Латвии.

В среду в юрмальской резиденции Ринкевич встретился с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери.

Президент выслушал речь министра о дальнейших шагах по реализации изменений в больничной сети. Также во время встречи обсуждались приоритеты здравоохранения в госбюджете на 2027 год.

Президент и глава Минздрава говорили о мерах по обеспечению непрерывности деятельности медицинских учреждений в кризисных ситуациях, улучшению доступности лекарств, доступности детской стоматологии, сотрудничестве региональных больниц и доступности специалистов в регионах.

Онкология

Отметим, что весной 2026 года Ринкевич уже требовал расширить поддержку онкологических пациентов и сделать систему компенсации лекарств более прозрачной. Похоже, без толку.

При этом онкологические пациентские организации продолжают указывать на ряд проблем:

-не все современные препараты включены в систему компенсации;

-сохраняются очереди на отдельные обследования;

-пациенты нередко вынуждены ждать начала терапии.

Диабет

Свои проблемы в лечении диабета в Латвии. Весной 2026 года Сейм даже принял специальное обращение к правительству с требованием: обеспечить 100%-ную компенсацию для пациентов с диабетом 1-го типа сенсоров, непрерывного мониторинга глюкозы; инсулиновых помп; расходных материалов к ним; тест-полосок; игл для инсулиновых инъекций.

Правительству поручено подготовить изменения таким образом, чтобы они вступили в силу не позднее 1 января 2027 года.

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#здравоохранение #медицина #президент #Латвия #онкология #диабет #финансирование #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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