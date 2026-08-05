Вопрос о письме министра внутренних дел Яниса Домбравы (Национальное объединение) Испании по поводу произошедшего в Сеуте пограничного кризиса следует считать закрытым, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андрисом Кулбергсом (Объединенный список) в своей резиденции в Юрмале.

Во вторник программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что Домбрава направил Испании письмо о пограничном кризисе в Сеуте, когда из Марокко на короткое время прорвались десятки тысяч человек. В Мадриде письмо было воспринято болезненно, поскольку тон министра сочли высокомерным. Премьер-министр, как сообщалось, указал министру внутренних дел, что впредь при общении с иностранными государствами содержание подобных обращений необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел.

Ринкевич напомнил, что без специального полномочия представлять Латвию во внешнеполитических вопросах могут только три должностных лица — президент государства, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что существует немало вопросов, требующих оперативной реакции, однако отметил, что считает хорошим механизм сотрудничества, который выстроен между институтом президента, Сеймом и Кабинетом министров.

Президент заявил, что премьер-министр уже обсудил ситуацию с министром внутренних дел и, по его мнению, в дальнейшем политика будет более скоординированной. Он также отметил, что письмо министра внутренних дел можно рассматривать как документ, относящийся как к внешней политике, так и к отраслевой политике, поскольку вопросы внутренних дел в Европейском союзе координируются на общеевропейском уровне.

«Хочу подтвердить, что Латвия солидарна с Испанией. Политически мы готовы помогать всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военнослужащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии», — сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что, работая в своей сфере, необходимо учитывать более широкий политический контекст и вопросы безопасности. Президент также отметил, что внешняя политика и политика безопасности государства — это не простой вопрос, а сложная и многогранная сфера. Ринкевич сообщил, что во вторник у него состоялся короткий разговор с Домбравой. По словам президента, министр внутренних дел «совершенно точно» сосредоточится на вопросах охраны государственной границы Латвии.

«Сначала мы должны разобраться со своими проблемами, а затем у нас появится возможность гораздо шире делиться этим опытом с другими государствами Европейского союза», — заявил президент журналистам.

Говоря об обострившейся на европейском уровне проблеме охраны границ и нелегальной миграции, президент отметил, что все ответственные должностные лица едины во мнении: первоочередная задача — обеспечить защиту собственной государственной границы, где еще предстоит сделать очень многое.

Ринкевич сообщил, что неоднократно обсуждал эти вопросы как с премьер-министром, так и с министрами внутренних дел и обороны. По его словам, он видит решимость сделать все возможное для снижения давления нелегальной миграции на государственную границу, однако «прежде чем писать письма другим, нам нужно разобраться со своими делами».

Президент подчеркнул, что только единые действия Европейского союза помогут справиться с давлением как на восточной, так и на южной границе сообщества. Однако для этого необходимы единые критерии охраны границ, единый подход и единая политика, за которые Латвия выступает уже долгое время.

Ринкевич отметил, что подходы стран ЕС различаются и зависят от политического курса их правительств. Не менее важным он назвал и порядок рассмотрения дел людей, оказавшихся на территории Евросоюза. Президент обратил внимание, что эта практика также существенно отличается в разных государствах. Кроме того, он упомянул систему социального обеспечения: в странах, где пособия выше, сильнее проявляется так называемый «эффект магнита».

По мнению Ринкевича, позицию Латвии по этим вопросам хорошо отражает инициированное Италией и Данией письмо руководству Европейского союза, которое подписали 22 государства-члена ЕС. От имени Латвии документ подписал премьер-министр Андрис Кулбергс.