Как известно, президент в начале июня вернул на доработку новый Закон об иммиграции. У главы государства было три главных претензии к новому закону. Первая - к законопроекту на этапе третьего (окончательного) чтения было подано 159 поправок, что уже говорит о пренебрежении депутатами хорошей законодательной практикой. При нормальном законотворческом процессе концептуальные предложения, причем в таком количестве, к третьему чтению не подаются. Вторая претензия - с одной стороны, депутаты поддержали предложение, позволяющее получить ВНЖ за относительно небольшие инвестиции в некий альтернативный фонд вложений, который еще даже не создан, а с другой - были отклонены поправки, которые предлагали выдавать ВНЖ на куда более значительные вложения. Глава государства обратил внимание на то, что в соответствии с новым законом даже граждане стран-союзников - например, Канады, - не могут получить ВНЖ в обмен, к примеру, на покупку в Латвии недвижимости.

И вот министерство экономики, реагируя на пожелания президента, подготовила поправки, которые позволяют возобновить или, если хотите, спасти программу ВНЖ в обмен на вложения в недвижимость - в новом Законе об иммиграции, который президент отказался подписать, вообще такой статьи о выдаче ВНЖ за покупку недвижимости не было!

Что же предлагает министерство экономики? Претендовать на ВНЖ могут граждане других стран ЕС, граждане стран OECD, граждане стран, которым для въезда в ЛР не требуется визаЮ а также граждане других стран, у которых в течении пяти последних лет была виза другой страны Шенгенской зоны или вид на жительство в стране Шенгенской зоны. Условие - они должны приобрести объект недвижимости на сумму не менее 300 тысяч евро, который находится в Риге, Юрмале, Икшкеле, Саукрасты, Адажи, Кекаве, Марупе, Олайнском или Саласпилском краях, или в Гаркалнском, Ропажском, Саукрастком, Стопиньском и Тинужском краях. Если недвижимость приобретается в других административных территориях, то тогда общая стоимость одного или максимум двух объектов не должна быть меньше 300 тысяч евро. При этом претендент на ВНЖ еще и платит в госказну 5% от кадастровой стоимости объекта недвижимости, а, начиная со второго года действия ВНЖ, платит в госказну ежегодно по 3000 евро.

Также на ВНЖ сроком на 5 лет смогут претендовать и те иностранцы, которые вложат не менее 100 тысяч в строительство нового многоквартирного дома на территориях Латгальского региона планирования или Алуксненского самоуправления, и приобретет квартиру в таком доме.

Эти и другие поправки в возвращенный Закон об иммиграции комиссия Сейма по обороне и внутренним делам рассмотрит уже 12-го августа, а 20-го августа Сейм уже может утвердить исправленный Закон об иммиграции.