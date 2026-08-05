В Риге задумали провести реконструкцию улиц Вальню и Калькю. Завершить работы планируется до конца 2029 года.

Неровные дороги, узкие тротуары

Центральной частью проекта станет участок улицы Вальню от улицы Маза Смилшу до улицы 13 Января. Также реконструкция затронет участки улиц Калькю, Мейстару и Амату – до здания Большой гильдии.

Городские власти сокрушаются – сейчас во многих местах инфраструктура изношена, дорожное покрытие неровное, отсутствуют современные решения по обеспечению доступной среды, а уличное пространство по-прежнему ориентировано прежде всего на автомобили. На отдельных участках улиц Вальню и Калькю ширина тротуаров составляет всего 1–2 метра, при этом на них расположены входы в магазины и кафе, что серьезно затрудняет движение пешеходов – могут по лбу распахнутой дверью получить или горячим кофе облиться.

Это сейчас. А что будет? После реализации проекта на этих улицах будут созданы зоны с приоритетом для пешеходов, а ширина проезжей части будет уменьшена.

Иногда они возвращаются

Еще одна важная цель проекта — вернуть бизнес, который норовит улизнуть из дорогой и неудобной Старой Риги.

После реконструкции предприниматели смогут расширить возможности для размещения летних кафе и террас, поскольку новое качественное покрытие позволит устанавливать их без дополнительных платформ. Проектировщики оптимистично ждут увеличение пешеходного потока, а также туристической привлекательности Старой Риги.

В ходе реконструкции улицы будут обустроены в одном уровне – без перепадов между тротуарами и проезжей частью. На всей территории проекта обновят дорожное покрытие, сделав передвижение более удобным.

Береги булыжник смолоду

При этом историческая брусчатка и каменные бордюры будут сохранены. На проезжей части по возможности останется историческое мощение, а в пешеходных зонах уложат каменную, гранитную и клинкерную брусчатку. Все новые материалы будут соответствовать историческому облику территории Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там, где историческая брусчатка формирует аутентичный характер Старой Риги, она будет сохранена и восстановлена.

Проект предусматривает строительство новых сетей ливневой канализации. На наиболее проблемном участке – от улицы Маза Смилшу до Театральной улицы – будут полностью реконструированы инженерные коммуникации и построена новая система отвода дождевой воды.

Это позволит сократить затопление подвалов исторических зданий и использовать подвальные помещения для коммерческой деятельности.

Темные переулки станут светлыми

Кроме того, планируется создавать новые зеленые зоны и места отдыха. Там, где это позволит расположение инженерных сетей, высадят деревья и декоративные кустарники, а по всей территории проекта установят контейнеры с растениями, скамейки и урны.

Зачем? Эти решения улучшат микроклимат Старой Риги и сделают общественное пространство более комфортным для прогулок и отдыха, объясняют чиновники.

Одновременно будет модернизирована система уличного освещения, что повысит безопасность в темное время суток. Также появятся ограничители движения транспорта и новые указатели. Предусмотрены велосипедные парковки, чтобы посетители могли слезть с железного коня и походить по булыжникам пешком.

Сколько стоит

Общий бюджет проекта составит более 8,6 млн евро. Из них 5 млн евро будут предоставлены Евросоюзом по программе восстановления объектов культурного наследия европейского значения.