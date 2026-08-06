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Депутаты и в жару рвутся на работу... 2 623

Политика
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Сейма

Заседание Сейма

ФОТО: LETA

Парламентарии готовятся провести и внеочередное пленарное заседание.

Покой им только снится... Завтра депутаты Сейма, работающие в подкомиссии по вопросам Латгалии, проведут выездное заседание в Краславе. Депутаты посетят местное предприятия, а затем обсудят поправки в законопроект о развитии восточных территорий, то бишь меры поддержки приграничных районов.

А на следующей неделе два заседания проведут парламентарии из комиссии по бюджету и финансам. Сперва они обсудят поправки в закон, которые облегчают процесс оплаты налогов тем физическим лицам, которые на подобии микропредприятия оказывают услуги другим физическим лицам. Поправки уменьшат бюрократию и сделают процесс уплаты налогов быстрым и без необходимости тратиться на бухгалтеров. Новой системой смогут воспользоваться, к примеру, парикмахеры, тренеры, садовники, сантехники, печники и т.п.

А на втором заседании депутаты комиссии по бюджету и финансам обсудят поступившие ко второму чтению предложения в пакет законопроектов в рамках так называемой реформы надзора за финансовыми компаниями. Напомним, что предлагается отобрать эти функции надзора у Центра защиты прав потребителей и передать эти функции Банку Латвии.

На свое заседание соберется и комиссия по обороне и внутренним делам. Комиссия планирует оперативно рассмотреть поправки, которые поступили к возвращенному президентом Закону об иммиграции. Как ожидается, уже 20-го августа пройдет внеочередное заседание парламента и депутаты примут исправленный по инициативе президента Закон об иммиграции.

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#Латвия #парламент #законопроекты #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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