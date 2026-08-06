Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава (Национальное объединение) заявил, что одной из причин технических проблем в пункте пограничного контроля «Патерниеки» стало то, что установленные камеры видеонаблюдения не были подключены к подразделению Государственной пограничной охраны.

Об этом он рассказал в предвыборной дискуссионной программе TV24 «Поговорим откровенно», сообщает nra.lv.

Напомним, с 31 июля в пункте пропуска «Патерниеки» было невозможно проводить пограничный контроль из-за технических сбоев в работе информационных систем. Государственная пограничная охрана рекомендовала использовать пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай на литовско-белорусской границе. Позже правительство приняло решение временно приостановить работу пункта пропуска.

По словам Домбравы, в ходе проверки были выявлены и другие технические проблемы.

«Камеры были установлены, но не были подключены к подразделению Государственной пограничной охраны».

Это заявление удивило участников дискуссии.

«Что это такое? Как такое вообще возможно?» — отреагировали ведущий программы Арманд Пуче и другие участники.

Министр заявил, что подобные проблемы достались ему от прежнего руководства МВД.

«В наследство от предыдущего министра я получил немало подобных сюрпризов. В данном случае, говоря о камерах, было дано поручение как можно быстрее подключить их к подразделению Государственной пограничной охраны, что, уверен, уже сделано».

Председатель парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис признался, что впервые слышит о такой причине технических неполадок.

«У меня есть вопросы, и, думаю, как председатель Комиссии по обороне я их обязательно задам».

По его мнению, даже при наличии современных технических средств главной проблемой остается нехватка подготовленных сотрудников.

Бергманис подчеркнул, что для эффективной охраны границы необходимы не только оборудование и цифровые технологии, но и хорошо обученный персонал, способный быстро реагировать на угрозы:

«Нельзя отправлять на "зеленую" границу человека, который только что прошел один курс подготовки. Людей нужно обучать, о них нужно заботиться».

Он также напомнил о гибели польского пограничника и отметил, что на белорусской стороне существуют специальные центры, где мигрантов обучают способам незаконного пересечения границы и противодействию пограничным службам.