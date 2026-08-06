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Глава МИД Латвии заявила, что Россия представляет угрозу для мировой продовольственной безопасности 11 2859

Политика
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский и Браже
ФОТО: пресс-фото

Приостановив действие Черноморского зернового коридора, Россия существенно сократила возможности поставки украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, создав серьезную угрозу для мировой продовольственной безопасности, подчеркнула во время визита в Украину министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В начале недели Браже в рамках рабочего визита в Украину посетила Одессу и Киев, сообщил советник министра Томс Садовскис. Во время визита глава латвийского МИД встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и другими высшими должностными лицами, а также приняла участие в ежегодном совещании послов Украины.

Во время визита министр подчеркнула, что агрессия России против Украины имеет последствия далеко за пределами Европы. Как указала Браже, несмотря на высокий урожай в Украине в этом году, Россия блокирует возможности экспорта украинской продукции через Черное море, что особенно сильно влияет на страны Африки и Азии. По ее словам, такие действия наносят удар не только по этим регионам, но и по глобальной системе поставок продовольствия.

Во время встречи с Зеленским Браже обсудила поддержку Украины, ход мирного процесса, переговоры о ее вступлении в Европейский союз (ЕС) и дальнейшие приоритеты. Браже подтвердила неизменную поддержку Латвией усилий Украины по достижению справедливого и прочного мира. Зеленский со своей стороны поблагодарил Латвию за последовательную и всестороннюю поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Выступая на совещании послов Украины, Браже вновь подтвердила твердую и последовательную поддержку Латвией Украины, подчеркнув, что между странами существует тесное сотрудничество в области безопасности, обороны и международной дипломатии. Министр заверила, что в ЕС и НАТО "у Украины нет более близкого союзника и друга, чем Латвия".

В Одессе министр встретилась с руководством региональной и военной администрации и представителями военно-морских сил Украины. В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в контексте российской агрессии и вызовы для безопасности в Черном море.

Браже подчеркнула значение подписанного в июне двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны между Латвией и Украиной, которое призвано укрепить обороноспособность Латвии и способствовать перенятию опыта Украины в области защиты воздушного пространства и борьбы с дронами.

Глава МИД также заверила, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине, выделив в 2026 году на военную поддержку не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта.

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#Украина #Латвия #дипломатия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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