Министерство обороны Латвии не располагает данными, свидетельствующими о подготовке нападений на конкретные объекты критической инфраструктуры страны. При этом власти внимательно следят за развитием ситуации после предупреждения литовской разведки о возможных провокациях России с использованием украинских беспилотников.

Министерство обороны Латвии в настоящее время не выявило признаков подготовки атак на конкретные объекты критической инфраструктуры страны. Об этом в эфире Латвийского радио заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис.

Комментируя заявление литовской стороны о том, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры стран Балтии с использованием украинских беспилотников, министр отметил, что все важнейшие объекты находятся под постоянным наблюдением, а государственные службы совместно с их владельцами и операторами имеют комплекс мер реагирования на случай возникновения угроз.

«У нас нет каких-либо прямых признаков угрозы в отношении конкретных объектов — аэропорта "Рига", железной дороги или других объектов, — которые потребовали бы от меня сегодня отдать приказ Национальным вооруженным силам о немедленном вмешательстве. Мы совместно со специальными службами анализируем все виды возможных угроз и принимаем решения на основании их оценки. На сегодняшний день главным вызовом остается государственная граница», — подчеркнул министр.

Мелнис напомнил, что Министерство обороны уже неоднократно предупреждало: российская агрессия и различные провокации могут произойти в любой момент, поэтому Латвия продолжает готовиться к различным сценариям развития событий.

По словам министра, после заявления литовских спецслужб латвийские службы безопасности, вероятно, активизируют совместный анализ информации со своими литовскими коллегами и представят свои выводы министру обороны, министру внутренних дел и президенту страны.

Министр также подчеркнул, что защита аэропорта и других объектов критической инфраструктуры обеспечивается не только специальными планами безопасности, но и регулярными учениями. При необходимости Национальные вооруженные силы смогут перейти к усиленной охране этих объектов.

Агентству LETA пока не удалось получить комментарии Бюро по защите Конституции, Службы государственной безопасности, Министерства обороны и Национальных вооруженных сил относительно заявления литовской стороны.

Ранее литовский портал 15min.lt сообщил со ссылкой на данные военной разведки Литвы, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по критической инфраструктуре стран Балтии с использованием беспилотников украинского производства.

Министр обороны Литвы Робертс Каунс подтвердил наличие такой информации.

«У нас имеются данные, свидетельствующие о том, что Россия рассматривает возможность нетрадиционных кинетических атак на объекты критической инфраструктуры в странах Балтии. Наиболее вероятно, для этого могут быть использованы произведенные на Украине беспилотники», — заявил министр.

При этом никаких сведений о предполагаемых целях или возможных сроках подобных атак обнародовано не было. По оценке литовской стороны, Россия может использовать захваченные украинские беспилотники, чтобы скрыть истинный источник нападения и впоследствии отрицать свою причастность к атаке на территорию НАТО.

За последние годы военные беспилотники неоднократно появлялись в воздушном пространстве стран НАТО. Первоначально предполагалось, что российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы изменяли курс украинских дронов, обнаруженных в странах Европейского союза. Однако сейчас среди представителей служб безопасности растет уверенность в том, что Москва намеренно направляет украинские беспилотники в сторону Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.

Руководители государств восточного фланга НАТО недавно публично заявили, что располагают разведывательной информацией о подготовке Россией кинетических провокаций на территории этих стран.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предупреждал, что важнейшие транспортные и энергетические объекты страны могут стать целью как традиционных атак, так и диверсий.

С 18 июня литовская армия оказывает поддержку Службе общественной безопасности в охране терминала сжиженного природного газа в Клайпеде, электросоединения LitPol Link между Литвой и Польшей в Алитусе, трансформаторной подстанции в Алитусском районе и Круонисской гидроаккумулирующей электростанции.

17 июля министр обороны Литвы подписал приказ о продлении усиленной охраны этих объектов до 19 августа. Для выполнения этой задачи армия выделила подразделение численностью до 30 военнослужащих с транспортом, а также корабль или катер с экипажем.

По информации литовских источников, возможные планы Москвы по организации подобных провокаций могут быть связаны с трудностями российской армии на фронте в Украине и стремлением добиться быстрых политических результатов. В Кремле эти обвинения отвергают и заявляют, что Россия не планирует подобных атак.

Кроме того, Москва уже некоторое время обвиняет страны Балтии в предоставлении Украине своего воздушного пространства для нанесения ударов. Руководство Литвы, Латвии и Эстонии неоднократно публично отвергало эти обвинения.

Несмотря на отсутствие признаков непосредственной угрозы для конкретных объектов критической инфраструктуры Латвии, власти страны продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы при необходимости усилить меры безопасности. После предупреждения литовской разведки сотрудничество между спецслужбами стран Балтии, как ожидается, станет еще более тесным.