С конца мая министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава запретил въезд в страну примерно 90 иностранным гражданам. Все решения принимались на основании заключений компетентных органов государственной безопасности.

С момента вступления в должность министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава включил около 90 иностранцев в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно Закону об иммиграции, решение о включении иностранца в так называемый «черный список» министр принимает только после получения заключения компетентных государственных органов.

Закон предусматривает такую меру в случаях, когда имеются основания полагать, что человек представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или безопасности, связан с антигосударственными либо преступными организациями, либо если компетентные службы располагают иной информацией, исключающей его въезд и пребывание в Латвии.

«Безопасность Латвии начинается с того, что мы не допускаем въезда в страну лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Каждое такое решение принимается на основании оценки компетентных служб безопасности, и мы продолжим последовательно использовать все предусмотренные законом инструменты для защиты страны», — заявил Домбрава.

По соображениям безопасности МВД не раскрывает информацию о конкретных лицах, включенных в «черный список», и причинах принятия таких решений.

Согласно законодательству, иностранный гражданин может обжаловать решение министра в Административном окружном суде в течение одного месяца. Однако подача жалобы не приостанавливает действие запрета на въезд, и суд не вправе временно отменить его исполнение.

Правительство под руководством премьер-министра Андриса Кулбергса было утверждено Сеймом 28 мая. С тех пор новые власти активно используют предусмотренный законом механизм ограничения въезда для лиц, которых спецслужбы считают угрозой национальной безопасности.