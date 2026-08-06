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Навыки менеджмента - нулевые! Политолог раскритиковал премьера 6 2807

Политика
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

Эксперт неудомевает: почему премьер не готовится к заседаниям.

Известный политолог и публицист Юргис Лиепниекс отреагировал на недавнюю встречу премьера Андриса Кулбергса с представителями неправительственных организаций. На этой встрече премьер обрушился с критикой на Госканцелярию и минфин, которые, по мнению Кулбергса, подготовили некачественные документы о порядке получения финансирования неправительственными организациями. Отчеты чиновников он обозвал "дерьмом" и "мусором".

"Получается, что премьер до заседания не ознакомился с подготовленными материалами и лишь на заседании начал читать отчеты и тогда понял, что все это "дерьмо" и "мусор". Извините, но премьер должен до заседания читать все материалы, которые поступили к этому заседанию. Если он не успевает, то это должны делать его многочисленные советники. В конце концов, можно проводить заседание в закрытом режиме. Навыки менеджмента у премьера нулевые", - констатировал Юргис Лиепниекс.

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#премьер #Минфин #критика #госканцелярия #политика
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Эдуард Эльдаров
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