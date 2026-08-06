Министр юстиции Эдвард Смилтенс считает, что в Латвии необходимо четко определить, в каких случаях правительство вправе вмешиваться в решения государственных и муниципальных капитальных обществ. По его словам, сейчас этот вопрос стал особенно актуальным.

Министр юстиции Эдвард Смилтенс заявил, что Латвии необходимо определить правовые границы вмешательства государства в деятельность капитальных обществ. Об этом он сказал в эфире передачи «Утренняя панорама».

По словам министра, сейчас остается открытым вопрос, имеет ли правительство право вмешиваться в решения, которые по закону относятся к компетенции руководства капитальных обществ. Он назвал эту тему одной из ключевых для государственного управления.

Поводом для дискуссии стали ситуации вокруг национальной авиакомпании airBaltic, а также компаний Tet и Latvijas mobilais telefons. Именно в связи с этими предприятиями в последнее время активно обсуждаются вопросы роли государства как собственника.

По мнению Смилтенса, бывают случаи, когда невмешательство может нанести ущерб интересам страны. В качестве примеров он назвал ситуации, когда действия руководства компании противоречат интересам государства и способны повлиять на экономику, национальную безопасность или другие важные сферы.

Речь идет не о повседневном управлении предприятиями, а о поиске баланса между самостоятельностью капитальных обществ и ответственностью государства как владельца стратегически важных активов.

Министр считает, что необходимо определить четкие критерии, которые позволят понять, где заканчивается право правительства вмешиваться в деятельность компаний, а где такое вмешательство становится оправданным в интересах государства.

По его словам, сейчас различные варианты решения анализируют юристы. Среди рассматриваемых возможностей — обращение в Конституционный суд, который мог бы дать правовую оценку существующему регулированию.

Таким образом, дискуссия может привести к более четкому разграничению полномочий правительства и руководства государственных предприятий, особенно в случаях, когда речь идет о стратегически важных для страны компаниях.