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Совет по фискальной дисциплине раскритиковал реформу больниц: в бюджете не нашли 14 млн евро 1 263

Политика
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: больница
ФОТО: Unsplash

Совет по фискальной дисциплине (СФД) считает, что утвержденная правительством реформа сети больниц нарушает требования закона. Причина — дополнительные расходы предусмотрены, но источники их финансирования пока не определены.

Совет по фискальной дисциплине направил письмо премьер-министру Андрису Кулбергсу, министру финансов Марису Кучинскису и председателю бюджетно-финансовой комиссии Сейма Айве Виксне, указав, что решение правительства от 28 июля о реформе сети больниц не соответствует требованиям Закона о фискальной дисциплине.

Речь идет о поправках к порядку организации и оплаты медицинских услуг, которые предусматривают выделение Министерству здравоохранения дополнительных 14 млн евро для повышения доступности медицинской помощи в регионах и обеспечения работы региональных больниц в 2027–2030 годах.

Правительство поручило Министерству финансов найти эти средства за счет пересмотра функций государственного сектора и повышения эффективности работы, а также включить соответствующие расходы в проект бюджета на 2027 год и среднесрочный бюджетный план.

Однако, как отмечает СФД, одновременно не были приняты решения, которые компенсировали бы увеличение расходов. Пока Минфину лишь поручено подготовить предложения, а этого, по мнению совета, недостаточно для соблюдения требований закона.

Это важно, поскольку латвийское законодательство требует: если государство увеличивает расходы или сокращает доходы бюджета, одновременно должны быть утверждены меры, которые полностью компенсируют эти изменения за счет экономии или дополнительных поступлений.

При этом Совет по фискальной дисциплине не оспаривает необходимость дополнительного финансирования здравоохранения. В письме подчеркивается, что вопрос касается не самой реформы, а соблюдения правил планирования государственных финансов.

СФД также напоминает, что Латвия обязана соблюдать обновленные бюджетные правила Европейского союза. Кроме того, в начале 2025 года Совет ЕС утвердил фискально-структурный план страны, который ограничивает темпы роста государственных расходов.

Дополнительную обеспокоенность вызывает ситуация с государственными финансами. По актуальным прогнозам Министерства финансов, фискальное пространство в ближайшие годы останется отрицательным: в 2027 году оно оценивается в минус 28 млн евро, в 2028 году — в минус 279,1 млн евро, в 2029 году — в минус 237,8 млн евро, а в 2030 году — почти в минус 936,2 млн евро.

Совет обращает внимание, что проблема выходит за рамки одной реформы. По данным Минфина, уже одобренные правительством инициативы, для которых пока не найдены источники финансирования, потребуют почти 220 млн евро в 2027 году. В дальнейшем эта сумма будет только расти, превысив 420 млн евро в год.

В связи с этим СФД рекомендует правительству либо принять нормативные акты, которые полностью компенсируют дополнительные расходы на реформу сети больниц, либо отложить вступление изменений в силу до тех пор, пока финансирование не будет обеспечено в рамках формирования государственного бюджета.

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#здравоохранение #финансы #Латвия #бюджет #экономия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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