За два месяца до выборов ситуация становится все более драматической – одна из правящих партий оказалась "на краю пропасти".

Счастливый билет

Вот она, ирония политики! Политическая сила, которая в свое время обеспечила избрание нынешнего президента, рискует не попасть в следующий Сейм, а политическая сила, которая голосовала против Ринкевича, теперь, благодаря Ринкевичу, вытащила счастливый билет!

Июльские рейтинги политических сил укрепили "июньскую тенденцию" – Объединенный список (ОС) премьера Андриса Кулбергса упрочил лидирующие позиции и если бы выборы состоялись сейчас, то ОС могла бы получить 19,2% голосов избирателей, что может дать в новом Сейме примерно 24 мандата! Примечательно, что на днях премьер Кулбергс в интервью nra.lv заявил: для проведения необходимых реформ ему нужно в следующем Сейме 25 и более мандатов.

Кажется, что Кулбергс весьма близок к своей цели, хотя говорить "хоп" нынешнему премьеру еще рано. Во-первых, до выборов еще 2 месяца и конкуренты едва ли "доверятся судьбе" и сдадутся без боя. А во-вторых, избиратели хотя бы в сентябре, то есть перед самыми выборами, могут захотеть увидеть от Кулбергса какие-то результаты его труда. Ведь если за 4 месяца у премьера не было никаких результатов, то не факт, что они будут после выборов. Говорит он красиво и много, но хотелось бы и дела увидеть.

У одних прибывает, у других – убывает

Впрочем, очевидно, что даже при отсутствии результатов значительная часть избирателей проголосует за энергичного премьера, который действительно на фоне Кариньша и, особенно, Силини выглядит почти "спасителем Отечества".

Мало того, что ОС укрепил свой электорат, так еще и "феномен Кулбергса" сыграл злую шутку с партнером ОС по нынешнему правительству – Союзом зеленых и крестьян. Катастрофическое падение рейтинга СЗК продолжилось и в июле – если бы выборы состоялись сейчас, то "зеленые крестьяне" с большой вероятностью вообще бы в новый Сейм не попали! За СЗК готовы голосовать в лучшем случае 4,2% избирателей!

Нет никаких сомнений, что просто часть избирателей СЗК перешла к ОС Кулбергса, ведь у этих двух политических сил фактически одна электоральная база. Не стоит забывать, что ОС образовалась путем ухода от СЗК видных деятелей Латвийской партии зеленых. Как заметил социолог Арнис Кактиньш, если одни укрепляются, то другие – теряют.

Сами виноваты

Конечно, не только ОС "виноват" в потере "зелеными крестьянами" многих избирателей. СЗК и само допустило массу ошибок, за которые избиратель эту политическую наказал – и непоследовательность в вопросе о Стамбульской конвенции, и брак по расчету с "прогрессивными", и фактический "отказ" от Лембергса, который по-прежнему популярен у значительной части избирателей.

Может ли СЗК спастись? Шансов немного, но они, разумеется, есть. Правда, для этого придется выйти из тени коалиции и заняться откровенным популизмом – например, выйти с требованием о значительной индексации пенсий, о раздаче накоплений 2-го пенсионного уровня, о всенародном избрании президента...

Впрочем, и это не гарантирует успех, поскольку на этот право-центристский электорат претендуют и уже упомянутый Объединенный список, и "Мы меняем правила", и, частично, "Латвия на первом месте". Есть и та часть избирателей СЗК, которая будет голосовать и за Национальное объединение.

Фактор Лианы Ланги

Но вернемся собственно к рейтингу. На второе место неожиданно для многих вырвалось объединение "Суверенная власть"-"Младолатыши" (17,1% поддержки и 21 мандат). В чем причины роста рейтинга этой политической силы?

Первая – чисто математическая: социологи SKDS, наконец, "признали реальность" и перестали просить респондентов оценивать Русский союз Латвии (РСЛ) отдельно – кандидаты от РСЛ баллотируются в Сейм именно по списку "Суверенной власти".

Вторая причина – узнаваемость лидеров и очень высокая активность видных деятелей данного объединения.

И третья причина – умопомрачительные инициативы Нацобъединения, которые мобилизуют по крайней мере часть русскоязычных избирателей, включая и тех, кто прежде голосовал за партию "Стабильности!". Социолог Арнис Кактиньш назвал это "фактором Лианы Ланги" – чем активнее и громче она призывает к "отрусификации", тем сильнее даже у пассивной части русскоязычных граждан ЛР возникает желание на сей раз все-таки поучаствовать в выборах и проголосовать за наиболее громких антиподов Ланги и Ко. Во всяком случае, "Суверенная власть" сегодня может рассчитывать на поддержку и 21 мандат в Сейме.

Но понятно, что в верхней части рейтинга еще могут произойти изменения – в затылок "Суверенной власти" дышит партия "Латвия на первом месте", поддержка которой хоть и медленно, но тоже растет: за партию Шлесерса готовы голосовать 14, 8% избирателей, что дает 18 мест. Эта политическая сила основной упор делает на экономику и сплочение общества, и значит еще может прихватить часть как русскоязычных, так и латышских избирателей.

Отметим, что 23 процента избирателей в июле ответили, что пока не определилось, за кого 3-го октября будут голосовать. И значит у всех партий еще есть шанс заполучить дополнительные голоса.

Шесть партий в новом Сейме?

На сегодняшний день шанс попасть в следующий парламент есть у 6 политических сил - наряду с уже упомянутыми партиями, в 15-ый Сейм могут попасть: партия "Прогрессивные" ( 14,3% и 17 мандатов), Национальное объединение (8,7% и 11 мандатов), и "Новое Единство" (7,2% и 9 мандатов). И если "прогрессивные" уже сейчас могут расслабиться (у них стабильный электорат и лишь одна забота – чтобы "прогрессивная молодежь" дошла до избирательных участков), то, к примеру, лидерам "Нового Единства" предстоит очень попотеть, чтобы... спастись – то есть получить хотя бы 5 голосов избирателей.

Особенно в ситуации крайней непопулярности кандидата в премьеры Ашераденса и экс-премьера Силини, и оттока чиновничьего электората в сторону Кулбергса.

Когда нечего терять

Да, ближайшие ровно два месяца до выборов будут очень горячими. "Зеленым крестьянам" и "Новому Единству" терять уже нечего и они будут раскачивать правительственную лодку.

Нацобъединение станет еще более агрессивным, поскольку и у них есть риск получить только 8-10 мандатов, что явно будет считаться неудачей. То ли еще будет! Кандидат в премьеры от Нацобъединения Илзе Индиксоне явно проигрывает другим кандидатам в премьеры от правых партий и в этой ситуации, кажется, на первый план выходит глава МВД от Нацобъединения Янис Домбрава, который, благодаря своей должности, ловко оседлал конек борьбы с мигрантами.

Может ли еще кто-то, кроме семи упомянутых партий, "ворваться" в новый Сейм? Все, конечно, возможно, ведь рейтинг – это в какой-то степени всего лишь прогноз и все в руках избирателей. Удивляет только пока слабое "выступление" новой политической силы – "Мы меняем правила" Алвиса Херманиса. Не факт, что этой партии удастся преодолеть пятипроцентный барьер.