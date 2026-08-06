Министерство экономики представило проект строительства в Латвии завода по производству артиллерийских ракет, который называют одним из крупнейших в оборонной промышленности страны. Однако спустя две недели после объявления многие ключевые вопросы — от технологий до финансирования — остаются без ответов.

В конце июля Министерство экономики объявило о планах построить в Латвии завод полного цикла по производству артиллерийских ракет стоимостью от 70 до 90 млн евро. Проект предусматривает создание 150 рабочих мест, экспорт продукции более чем на 600 млн евро за первые пять лет работы и поступление около 68 млн евро налогов.

Согласно заявленным планам, предприятие будет производить твердое ракетное топливо, оснащать боевые части взрывчатыми веществами, собирать ракеты и проводить их испытания. Реализовать проект рассчитывают за два года. В Министерстве экономики и Латвийском агентстве инвестиций и развития заявляют, что он находится на высокой стадии готовности.

Однако, как пишет журнал Ir, публичной информации о проекте пока крайне мало. Не раскрываются ни модель ракет, которые планируется выпускать, ни владелец технологий, ни компания, которая будет проектировать завод. Также не опубликован подписанный меморандум о взаимопонимании.

Министерство экономики сообщило изданию, что уже раскрыта вся информация, которую сейчас можно сделать публичной.

При этом журналисты Ir обратили внимание на одну деталь. Министерство заявило, что меморандум был подписан 23 июля с латвийской компанией, основанной американской Native Trading. Однако компания Native Munitions Company была зарегистрирована в латвийском коммерческом регистре лишь 30 июля — спустя неделю после подписания документа.

Уставный капитал новой компании составляет 20 тыс. евро. Ее председателем правления является член совета Latvenergo Роджер Янис Григулис. В состав правления также входят американский предприниматель Натан Бошан и граждане Турции Мехмет Бирдане и Джемалеттин Оздемир.

Изучив деятельность связанных с Бошаном компаний, Ir не обнаружил публичных подтверждений того, что они ранее реализовывали проекты по строительству предприятий по производству артиллерийских боеприпасов. Известно лишь об опыте импорта оружия и производстве отдельных компонентов для стрелкового оружия.

Это не означает, что проект не будет реализован, однако пока независимой информации, подтверждающей наличие необходимых технологий, опыта или уже обеспеченного финансирования, в открытом доступе нет.

На вопрос о компетенциях американского партнера Роджер Янис Григулис конкретных деталей не привел. По его словам, в оборонной отрасли подобная информация обычно не публикуется, поскольку участники рынка не афишируют свои достижения.

Также он не уточнил, какая часть заявленных инвестиций в размере 70–90 млн евро уже обеспечена юридически или финансово. По его словам, средства планируется привлечь из США, однако остается неясным, существуют ли уже обязательства инвесторов или речь пока идет лишь о намерениях.

Журналистам Ir также не удалось получить комментарии от Натана Бошана и турецкой компании Botek, которая упоминается в связи с проектом.

Таким образом, несмотря на масштабные экономические обещания, многие ключевые параметры проекта пока остаются закрытыми. Вероятно, больше информации появится по мере перехода инициативы от меморандума к практической реализации.