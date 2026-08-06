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Вам и не снилось: стало известно, сколько в следующем году будут получать депутаты и министры 7 2504

Политика
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: 50 евро

Государственная канцелярия опубликовала размеры окладов высших должностных лиц Латвии на 2027 год. Зарплаты президента, министров, депутатов и руководителей государственных органов вновь увеличатся в соответствии с действующей системой расчета.

Государственная канцелярия обнародовала информацию о месячных окладах выборных должностных лиц и должностных лиц, назначаемых Сеймом, на 2027 год. Документ показывает, какие зарплаты со следующего года будут получать президент, министры, депутаты и руководители ряда государственных учреждений, пишет nra.lv.

Самый высокий оклад — 9153 евро в месяц без учета компенсаций — предусмотрен для президента Латвии. Такой же размер зарплаты установлен для премьер-министра, председателя Сейма, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда. Для сравнения, в 2026 году их месячный оклад составляет 8559 евро, то есть он увеличится на 594 евро.

Зарплата министров вырастет с 7670 до 8107 евро в месяц. Таким образом, прибавка составит 437 евро.

Базовый оклад депутата Сейма в 2027 году достигнет 4567 евро. При этом парламентарии, занимающие дополнительные должности, например возглавляющие комиссии или выполняющие другие руководящие функции, смогут получать предусмотренные законом доплаты.

Увеличится и зарплата председателя Рижской думы. В следующем году оклад мэра столицы составит 7845 евро в месяц.

Размер оплаты труда высших должностных лиц рассчитывается по установленной законом системе, а не определяется отдельными политическими решениями. Аналогичные принципы применяются и к работникам государственных учреждений, однако их зарплаты зависят не только от группы оплаты труда, но и от уровня должности, квалификации, профессиональных компетенций, результатов работы и объема обязанностей.

Каждая должность в государственных и муниципальных учреждениях относится к определенной категории в едином каталоге должностей. Уже в рамках установленного диапазона руководитель учреждения принимает решение о размере индивидуального оклада конкретного сотрудника.

Опубликованные данные показывают, какими будут оклады высших должностных лиц Латвии в 2027 году и как продолжает работать действующая система расчета заработной платы в государственном секторе.

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#Латвия #зарплата #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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