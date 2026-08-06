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За роддом ответишь! Национальное объединение взялось за министра 5 4711

Политика
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вход в Рижский роддом

Рижский роддом

Депутаты отреагировали на сокращение бюджета главного учреждения родовспоможения в стране.

Национальное объединение потребует от министра здоровтя Хосама Абу Мери (JV) разъяснений о финансировании Рижского роддома — прозвучало, что из-за нехватки средств этим летом был временно закрыт шестой этаж с десятью семейными палатами.

"Публично прозвучало, что бюджет Рижского роддома в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше, чем планировалось изначально, что вместе с ограниченной доступностью персонала заставило учреждение с июня по конец августа закрыть семейные палаты на шестом этаже.

"Нельзя говорить о разрешении демографического кризиса и в то же время сократить финансирование крупнейшего родильного учреждения в стране. Каждая семья в Латвии должна быть уверена, что в момент появления на свет малыша государство будет рядом и обеспечит уважительные и современные условия ухода, а не двери в палаты будут закрыты. Национальное объединение потребует от министра здравоохранения разъяснений, как возникла такая ситуация, и плана действий, чтобы полноценный уход за родами, в том числе доступность семейных палат, был восстановлен и в дальнейшем не находился под угрозой", - подчеркивает депутат Сейма Артур Бутанс.

Национальное объединение напоминает, что роддом является крупнейшим учреждением родовспоможения в Латвии и семейные палаты являются важной частью современного ухода за родами, что позволяет отцу присутствовать в первые дни жизни ребенка. Недопустимо, чтобы в стране, в которой демографическая ситуация является одним из крупнейших долгосрочных вызовов и в которой приоритетом выдвинута поддержка семей с детьми, сокращалось финансирование именно медицинской помощи матери и ребенку.

Нацобъединение ожидает, что Минздрав даст исчерпывающее объяснение причин и решений сокращения финансирования, чтобы финансирование оказания медпомощи матери и ребенку по всей Латвии было стабильным и прогнозируемым", - говорится в заявлении Нацобъединения, которое входит в правящую коалицию и могло бы выяснить ситуацию с роддомом на заседании коалиционного совета.

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#здравоохранение #Латвия #демография #депутаты #бюджет #финансирование #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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