Министр внутренних дел о "сдерживании" на границе.

Глава МВД Янис Домбрава в социальных сетях прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией:

"В июне и июле Государственной пограничной службе пришлось сдерживать в среднем сто попыток нелегального въезда. В дни, когда появились технические проблемы в Патерниеки, давление со стороны иммигрантов существенно сократилось.

Было бы очень хорошо, если бы белорусские власти перестали поддерживать нелегальных иммигрантов, поскольку в итоге это вредит самой Белоруссии. Вскоре будут начаты еще более масштабные меры по сдерживанию нелегальной иммиграции.

Пояснение: случаи сдерживания означают, что не было допущено нелегальное пересечение границы. Люди не остались в Латвии."