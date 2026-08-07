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«Будут начаты еще более масштабные меры по сдерживанию нелегальной иммиграции»! 0 164

Политика
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Забор на латвийско-белорусской границе

Забор на латвийско-белорусской границе

Министр внутренних дел о "сдерживании" на границе.

Глава МВД Янис Домбрава в социальных сетях прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией:

"В июне и июле Государственной пограничной службе пришлось сдерживать в среднем сто попыток нелегального въезда. В дни, когда появились технические проблемы в Патерниеки, давление со стороны иммигрантов существенно сократилось.

Было бы очень хорошо, если бы белорусские власти перестали поддерживать нелегальных иммигрантов, поскольку в итоге это вредит самой Белоруссии. Вскоре будут начаты еще более масштабные меры по сдерживанию нелегальной иммиграции.

Пояснение: случаи сдерживания означают, что не было допущено нелегальное пересечение границы. Люди не остались в Латвии."

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#граница #Латвия #миграция #безопасность #социальные сети #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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