Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутаты Нацобъединения требуют отменить «поправку Кулбергса» 8 3896

Политика
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Буклет Нацобъединения

Буклет Нацобъединения

Предлагается вычеркнуть статью, позволяющую получить ВНЖ.

Национальное объединение предлагает поправки к Иммиграционному закону, которые бы отменили выдачу иностранным гражданам срочных видов на жительство в обмен на вложения капитала в созданные государством альтернативные инвестиционные фонды. Эту поправку в свое время в Закон об иммиграции внес Андрис Кулбергс, который в тот момент еще не был премьером и был оппозиционным депутатом. Однако в итоге поправку приняли. Правда, затем президент, как известно, вернул новый Закон об иммиграции на доработку.

Итак, Нацобъединение предлагает исключить из закона "поправку Кулбергса", предусматривающей возможность получения иностранным гражданином временного вида на жительство сроком до пяти лет, если он вложит не менее 150 000 евро в созданный государством фонд альтернативных вложений на срок не менее пяти лет и внесет в госбюджет 10 000 евро. Предложение по поправкам к закону об иммиграции подал депутат Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение).

"Соображения безопасности и национальных интересов должны быть приоритетными. Латвии не нужно открывать двери для удобного получения вида на жительство с помощью программы, экономическое обоснование которой сомнительно. Подход к «золотым визам» сформировали политики, которые с надеждой смотрят в восточное направление, и это нужно оставить в прошлом ", - отметил депутат Сейма Эдвин Шноре.

Нацобъединение подчеркивает, что его позиция по этому вопросу была последовательной — политическая сила и ранее голосовала против такой программы видов на жительство и всегда выступала за ужесточение ограничения иммиграции.

×
Читайте нас также:
#инвестиции #Латвия #депутаты #безопасность #нацобъединение #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
11
0
0
0
0
5

Оставить комментарий

(8)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На будущей службе начальнику постоянно придется сверяться с европейскими установками. Эксклюзив!
Изображение к статье: НГО Эксклюзив!
Изображение к статье: Зеленский и Браже
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Культура &
1
Изображение к статье: Платформа Kick
ЧП и криминал
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео