Национальное объединение предлагает поправки к Иммиграционному закону, которые бы отменили выдачу иностранным гражданам срочных видов на жительство в обмен на вложения капитала в созданные государством альтернативные инвестиционные фонды. Эту поправку в свое время в Закон об иммиграции внес Андрис Кулбергс, который в тот момент еще не был премьером и был оппозиционным депутатом. Однако в итоге поправку приняли. Правда, затем президент, как известно, вернул новый Закон об иммиграции на доработку.

Итак, Нацобъединение предлагает исключить из закона "поправку Кулбергса", предусматривающей возможность получения иностранным гражданином временного вида на жительство сроком до пяти лет, если он вложит не менее 150 000 евро в созданный государством фонд альтернативных вложений на срок не менее пяти лет и внесет в госбюджет 10 000 евро. Предложение по поправкам к закону об иммиграции подал депутат Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение).

"Соображения безопасности и национальных интересов должны быть приоритетными. Латвии не нужно открывать двери для удобного получения вида на жительство с помощью программы, экономическое обоснование которой сомнительно. Подход к «золотым визам» сформировали политики, которые с надеждой смотрят в восточное направление, и это нужно оставить в прошлом ", - отметил депутат Сейма Эдвин Шноре.

Нацобъединение подчеркивает, что его позиция по этому вопросу была последовательной — политическая сила и ранее голосовала против такой программы видов на жительство и всегда выступала за ужесточение ограничения иммиграции.